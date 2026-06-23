El Barcelona ha anunciado un acuerdo con el Panathinaikos para el traspaso del portero español Iñaki Peña, quien pone fin a su etapa en el club catalán y comienza una nueva aventura en Grecia.

El club lo confirmó este miércoles en un comunicado y el portero se despidió a través de su cuenta en la red social «X».

El Barça no ha revelado los detalles económicos, aunque «AS» los cifra en unos 3 millones de euros.

El guardameta había decidido marcharse en los últimos días, optando por una experiencia en el extranjero pese a tener ofertas de La Liga, en busca de más minutos.

Llegó al Barça en 2012 procedente del Villarreal y recorrió todas las categorías de La Masía hasta debutar con el primer equipo en 2023.

Durante su carrera ha vivido dos cesiones: una en el Galatasaray turco (2021-2022) y otra en el Elche la temporada pasada.

Su salida alivia la sobrepoblación de porteros en la plantilla, donde convivían Joan García, Wojciech Szczęsny y Marc-André ter Stegen, además de jóvenes que regresaban de cesión.

Además, cederá al joven Diego Kuchin al Lyngby danés para reestructurar la portería de cara al nuevo curso.