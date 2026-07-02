Para ahorrar millones, la Federación Alemana exige la dimisión de Nagelsmann

La selección alemana, dirigida por Julian Nagelsmann, quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial tras perder por penaltis ante Paraguay.

Según Bulinews, que cita a Bild, la Federación Alemana le ofreció dimitir tras la eliminación.

Tras la eliminación en dieciseisavos, se iniciaron gestiones para definir su futuro.

Según Bild, este jueves se reunió durante tres horas con los responsables de la Federación Alemana de Fútbol: Bernd Neudorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler y Andreas Rittig.

El diario alemán indica que al técnico, de 38 años, se le propuso dimitir dos años antes de que venciera su contrato para permitirle marcharse con la cabeza alta.

Se le ha dado tiempo para reflexionar, pero su etapa al frente de la selección parece llegar a su fin.

Si se niega, la Federación deberá activar una cláusula de rescisión valorada en unos 7 millones de euros.

Se espera una resolución a más tardar a principios de la próxima semana, mientras Jürgen Klopp sigue como candidato principal para sucederle.