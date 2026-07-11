Paolo Maldini firma por cuatro años y se incorpora de inmediato como director técnico

Paolo Maldini ha sido nombrado director técnico de la Federación Italiana de Fútbol. El legendario exdefensa firmó un contrato hasta el Mundial 2030. Leonardo, exdirectivo del AC Milan y el PSG, será su asesor.

Tras quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se renovó: Gennaro Gattuso, Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon dejaron sus cargos.

La FIGC quiere evitar a toda costa quedarse fuera también del Mundial de 2030. Para lograrlo, Giovanni Malagò, sucesor de Gravina, creó el cargo de director técnico.

Además, asumirá la presidencia de Club Italia, el órgano que coordina todas las selecciones nacionales.

«Maldini siempre ha sido mi objetivo», explica Malagò. «Pensé que sería la persona adecuada para dirigir el área técnica de la FIGC, que no solo abarca la selección absoluta, sino también las selecciones juveniles».

«Durante dos semanas hemos analizado todos los proyectos al detalle. Paolo me dijo enseguida que le gustaría contar con Leonardo como asesor, ya que el trabajo es amplio, exigente y desafiante».

«Estoy contento, porque siento un profundo respeto por Leonardo. Es un compromiso de cuatro años que nos llevará hasta 2030, pasando por la Eurocopa de 2028 y el próximo Mundial», concluye Malagò.



