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El exdelantero italiano Paolo Di Canio ha asegurado que el AC Milan estaría a mitad de tabla si hubiera conservado a Rafael Leao. El polémico comentarista cree que las llegadas de Diego Moreira y Alphadjo Cisse en verano han transformado al club en un equipo mucho más serio.

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El Milan brilla tras golear al Frosinone

El Milan logró una contundente victoria por 5-1 ante el Frosinone el domingo y ascendió al cuarto puesto de la Serie A. Fue su cuarta victoria en cinco partidos de liga y puso de relieve su buen rendimiento en la competición nacional esta temporada.

Tras el partido, Di Canio analizó la actuación en el Sunday Night Show de Sky Sport Italia. El exdelantero del West Ham aprovechó la amplia victoria para volver a arremeter contra Leao, exatacante del Milan.

Di Canio lanza duras críticas contra Leao

Di Canio ha criticado con frecuencia la actitud de Leao y, tras el último triunfo del Milan, se reafirmó en su postura. Defendió con vehemencia que la plantilla actual es muy superior a la que dependía en gran medida del extremo portugués.

«Me habéis machacado durante tres años», afirmó Di Canio. «Este es un equipo serio; Cisse ya vale tres veces más que Leao. Moreira vale cinco veces más por su seriedad, eficacia, calidad y empatía con sus compañeros. El Milan es un equipo serio. Con Leao, ahora estaría a mitad de tabla y con dudas».

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Rabiot iguala a Kaka en la renovada plantilla

El Milan introdujo grandes cambios en su delantera el verano pasado: vendió a Leao al Galatasaray por una cantidad inicial de 38 millones de euros, más una cláusula del 20 % de una futura venta. Reinvirtió 50 millones de euros en el fichaje de Diego Moreira, procedente del Estrasburgo, e incorporó al primer equipo a Cisse tras su regreso de una cesión.

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Adrien Rabiot también ha sido fundamental en este equipo renovado: ha igualado a la leyenda del club Kaka al marcar o dar una asistencia en siete partidos consecutivos de la Serie A. Sin embargo, Di Canio restó importancia al logro del centrocampista francés ante una defensa del Frosinone que atraviesa dificultades.

«Es bueno, pero aquí puede jugar con los ojos vendados», concluyó Di Canio. «Los últimos ocho o diez equipos de la Serie A defienden de forma penosa. Con un pase vertical llegas directo a portería; es ridículo».

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El Milan busca afianzarse entre los cuatro primeros

El Milan tratará ahora de consolidar su valioso puesto entre los cuatro primeros a medida que avance la temporada de la Serie A. Mantener su buena racha y asegurarse una plaza para la Champions League sigue siendo la máxima prioridad del club. Su próximo rival será el Olympiacos en la Europa League, donde ocupa actualmente el 28.º puesto de la fase de liga tras conseguir solo una victoria y sufrir tres derrotas en sus cuatro primeros partidos.