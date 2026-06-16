Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ITA-SERIE A-AC MILAN-INTERAFP

Traducido por

Paolo Berlusconi: «¿Cardinale? No lo conozco, pero Galliani me habla bien de él. No es ningún tonto»

AC Milán

Paolo Berlusconi recuerda a su hermano Silvio, tres años después de su muerte, en una entrevista exclusiva con TeleLombardia donde repasa su vida en el fútbol y otros ámbitos.


¿Ha conocido, conoce o le gustaría conocer a Gerry Cardinale?

«No lo conozco, pero Adriano Galliani lo conoce bien y me habla muy bien de él. Así que no puedo juzgarlo, solo basarme en lo que me dice Adriano: es un hombre de iniciativa que se ha hecho a sí mismo y ha logrado grandes resultados; como decimos en Milán, no es ningún tonto».

Anuncios