Pánico en España: Argentina, el asesino en serie más peligroso de la historia del Mundial

Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España este domingo y destaca por su capacidad de marcar en los últimos minutos.

Según Opta, Argentina ha marcado 8 goles entre los minutos 76 y 90 en esta edición, igualando el récord de Alemania en 1954.

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Argentina llegó a la final tras liderar su grupo y vencer a Cabo Verde (3-2) en la ronda de 32, a Egipto (3-2) en octavos, a Suiza (3-1) en cuartos y a Inglaterra (2-1) en semifinales.

España lideró su grupo, venció a Austria (3-0) en la ronda de 32, a Portugal (1-0) en octavos, a Bélgica (2-1) en cuartos y a Francia (2-0) en semifinales.

Argentina, de Lionel Scaloni, busca su cuarto título (1978, 1986, 2022), y España aspira al segundo (2010).



