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Fans of Argentina Gather New York Ahead of FIFA World Cup FinalGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Pánico en España: Argentina, el asesino en serie más peligroso de la historia del Mundial

España vs Argentina
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Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
España
Argentina
EE. UU.
Alemania
Paraguay

Los bailarines de tango decidieron varios partidos en el último suspiro.

Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España este domingo y destaca por su capacidad de marcar en los últimos minutos.

Según Opta, Argentina ha marcado 8 goles entre los minutos 76 y 90 en esta edición, igualando el récord de Alemania en 1954.

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Argentina llegó a la final tras liderar su grupo y vencer a Cabo Verde (3-2) en la ronda de 32, a Egipto (3-2) en octavos, a Suiza (3-1) en cuartos y a Inglaterra (2-1) en semifinales.

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España lideró su grupo, venció a Austria (3-0) en la ronda de 32, a Portugal (1-0) en octavos, a Bélgica (2-1) en cuartos y a Francia (2-0) en semifinales.

Argentina, de Lionel Scaloni, busca su cuarto título (1978, 1986, 2022), y España aspira al segundo (2010).


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