Panamá, la Selección más 'sudamericana' de la Concacaf

El combinado nacional dirigido por Américo Gallego cuenta con una historia más relacionada a Sudamérica que a la zona de Concacaf.

Panamá visita este 15 de octubre para tratar de arrebatarle una victoria al Tricolor en el Estadio Azteca. Con Américo Gallego al frente, la visita quiere demostrar su poderío y el porqué sus jugadores han tenido tantas oportunidades últimamente en la parte baja del continente americano.

El historial entre ambas Selecciones favorece a los ahora comandados por Gerardo Martino. Sin embargo, en cuanto a jugadores exportados fuera de su país, es Panamá la nación victoriosa. En esta convocatoria para el duelo de Nations League, los centroamericanos llegan con seis jugadores que participan en la liga doméstica, mientras que los demás se reparten entre Europa, América del Sur y México (Ángel Orelién y Jorlián Sánchez).

A pesar de contar con un plantel en su mayoría del Viejo Continente, Panamá se ha caracterizado en los úlltimos años por exportar jugadores a las ligas del cono sur. Los futbolistas prefieren desarrollarse en , o para poder obtener la experiencia necesaria que los lleve a Europa.

Anteriormente, los panameños buscaban migrar al norte y probar suerte en México, pero últimamente no les ha funcionado del todo. Tal es el caso de Orelién, promesa del futbol centroamericano que optó por salir de su país y fichar por el a inicios del 2019. El conjunto mexicano no le ha dado la oportunidad y el mediocampista aún no debuta en la con la Máquina.