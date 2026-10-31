Todas las miradas se dirigen al estadio de Stamford Bridge, que acoge un esperado y emocionante duelo entre el Chelsea y el Manchester United, este sábado, en el marco de la novena jornada de la Premier League inglesa.

Las alineaciones del Chelsea presentaron algunos cambios llamativos, ya que Marco Balestra firma su primera titularidad en la Premier League con la camiseta del Chelsea, mientras que Romeo Lavia participa en el centro del campo para suplir la ausencia de Jordan Henderson.

Asimismo, Cole Palmer regresa al once titular tras finalizar su periodo de sanción, en un momento en el que João Pedro se ausenta de las filas del equipo por lesión.

Por otro lado, el Manchester United decidió apostar por Leny Yoro en la posición de lateral derecho, mientras que el equipo recupera a su capitán Bruno Fernandes en el once titular, después de que se conformara con ocupar el banquillo durante la pasada jornada.

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La alineación del Chelsea ante el Manchester United fue la siguiente:

- Portería: Mike Penders.

- Defensa: Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana.

- Centro del campo: Pedro Neto, Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Marco Balestra.

- Ataque: Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão.

Por su parte, la alineación del Manchester United fue la siguiente:

- Portería: Senne Lammens.

- Defensa: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Leny Yoro.

- Centro del campo: Bruno Fernandes, André Santos, Carlos Baleba.

- Ataque: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.

El Chelsea afronta el duelo ocupando el quinto puesto en la tabla de la Premier League con 13 puntos, mientras que el Manchester United vive una situación más complicada, tras caer al decimosexto puesto con 7 puntos, lo que otorga al encuentro una importancia doble para ambos equipos.