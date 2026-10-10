El Chelsea anunció la renovación del contrato de su estrella Cole Palmer hasta 2034, en un paso que refleja el apego del club a uno de sus jugadores ofensivos más destacados, después de que el futbolista confirmara su felicidad por continuar con el equipo y su confianza en la dirección que está tomando.

Palmer dijo, en declaraciones recogidas por el sitio oficial del Chelsea: "El Chelsea significa mucho para mí, y creo que el club va en la dirección correcta, por lo que estoy muy contento de firmar el nuevo contrato y, por supuesto, me siento muy feliz".

Y añadió la estrella inglesa: "Cuando hablé con los propietarios y los directores deportivos, y por supuesto con el entrenador, me dieron mucha confianza, por lo que firmar el contrato fue la decisión correcta". Y continuó Palmer: "También hablé con los jugadores, y todos tienen las mismas ambiciones. Siento que somos capaces de ganar los grandes títulos aquí de forma constante, y quiero ser parte de ello y desempeñar un papel importante en ello también".

Desde su incorporación al Chelsea en agosto de 2023, Palmer ha consolidado su posición como uno de los mejores jugadores ofensivos del mundo.

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El jugador ha aportado 91 contribuciones goleadoras en 138 partidos disputados con el equipo, además de coronarse con el Mundial de Clubes y la Liga de la Conferencia Europa, junto con la obtención de un conjunto de premios individuales.

Palmer, de 24 años, logró una gesta histórica a nivel internacional, al convertirse en el segundo jugador inglés en marcar un gol en una final de la Eurocopa, cuando perforó la portería de España en la final de la edición de 2024.

Palmer ofreció una de las mejores y más memorables primeras temporadas con la camiseta del Chelsea, tras su incorporación al club hace tres años.

El jugador marcó 25 goles durante la temporada 2023-2024, entre ellos goles en dos tripletes consecutivos en la Premier League, además de dar 19 asistencias. Palmer fue elegido mejor jugador de la temporada por votación de la afición del Chelsea, y también se llevó el premio al mejor jugador de la temporada por votación de sus compañeros dentro del equipo.

El jugador también gozó del reconocimiento de instancias ajenas al club, tras ganar los premios al mejor jugador joven de la Premier League y al mejor jugador joven del año otorgados por la Asociación de Futbolistas Profesionales inglesa.

Palmer mantuvo su influencia decisiva durante su segunda temporada, pues dio tres asistencias en el partido de victoria ante el Wolverhampton, antes de inscribir su nombre en la historia de la Premier League al marcar cuatro goles durante la primera parte del enfrentamiento ante el Brighton & Hove Albion.

El jugador también dejó su huella en los mayores enfrentamientos, pues dio dos asistencias durante la victoria del Chelsea sobre el Real Betis en la final de la Liga de la Conferencia Europa, y después marcó dos goles y preparó un gol para su compañero João Pedro en la final del Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain, durante el verano de 2025, contribuyendo así a la coronación de su equipo con el título.

Durante la temporada pasada, Palmer sumó otras 14 contribuciones goleadoras, entre ellas un gol ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, además de marcar un nuevo triplete, esta vez en el enfrentamiento ante el Wolverhampton fuera de su estadio.

Palmer comenzó la temporada actual de forma potente, tras marcar cuatro goles y dar dos asistencias durante los primeros siete partidos del equipo.



