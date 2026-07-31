Cole Palmer, la estrella del Chelsea, lanzó una divertida advertencia a su nuevo compañero de equipo Morgan Rogers, asegurándole que le enviaría a los agentes judiciales a la puerta de su casa si utilizaba su famosa forma de celebrar del "frío glacial".

Los dos amigos íntimos, que jugaron juntos en las filas del Manchester City y se reencontraron en el estadio de Stamford Bridge tras el fichaje de Rogers por 117 millones de libras esterlinas, emplean la misma forma de celebrar, en la que aparecen como si sintieran un frío intenso.

Palmer, de 24 años, había registrado como marca comercial su icónica celebración en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido el año pasado, aunque el nuevo extremo del Chelsea fue en realidad el primero en utilizar esta celebración en un partido profesional, unos pocos días antes que la estrella del Chelsea.

La pareja intercambió mensajes a lo largo del verano y la conversación entre ambos se mantuvo de forma constante, después de que Rogers le contara al dueño del dorsal número 10 que estaba cerca de fichar por el Chelsea, pese a ser un objetivo principal del Arsenal.

Al ser preguntado sobre cómo resolver el conflicto por la competencia sobre la forma de celebrar, Palmer dijo, en declaraciones destacadas por el diario británico "The Sun": "¡Nunca hemos hablado de este asunto!".

Y añadió: "Es una de esas cosas, él la hace y yo la hago. La registré como marca comercial, así que si intenta hacer algo, ¡los agentes judiciales estarán en la puerta de su casa!".

Y continuó entre risas: "No, la celebraremos juntos".

Mientras Palmer disfrutaba de las vacaciones de verano, el nuevo fichaje récord británico participaba con la selección de Inglaterra en el Mundial, lo que significa que no se unirá a sus nuevos compañeros hasta que regresen de la gira de preparación de la nueva temporada en Australia y Asia.

Rogers y Palmer crecieron juntos y jugaron en el mismo equipo en las filas del Manchester City, además de en la selección de Inglaterra, y el dueño del dorsal número 10 no tiene ningún temor sobre cómo se compenetrarán juntos, especialmente teniendo en cuenta lo cercanos que son el uno del otro.

Palmer explicó: "Hablo con él siempre, pero cuando escuché que el Chelsea intentaba ficharlo, le escribía de forma más intensa. Quizá ya se había cansado de mí, pero al menos ahora está aquí".

Y prosiguió: "Me lo dijo de inmediato cuando estaba a punto de incorporarse. No se filtró y nadie lo sabía, solo él y yo y la dirección del club. Así que era un secreto difícil de guardar, ¡pero guardé el secreto!".

Sobre el hecho de que Rogers sea un fichaje de primer nivel, Palmer dijo: "Por supuesto, todo el mundo sabe lo bueno que es. Es uno de mis mejores amigos, por supuesto, así que estoy muy contento con este fichaje".

Y concluyó: "Somos dos jugadores diferentes, él se apoya en el físico más que yo, tanto con balón como sin él, y le gusta avanzar con el balón, mientras que yo prefiero dar pases. Creo que podemos jugar juntos de forma excelente, y ya jugamos juntos cuando éramos pequeños".