En un caso clásico de debate sobre "¿quién lo hizo primero?" frente a "¿quién lo hizo mejor?", Cole Palmer admitió por fin que tomó prestada su famosa celebración del "frío glacial" de su amigo íntimo Morgan Rogers, pero insistió al mismo tiempo en que él es la razón principal de que esta celebración adquiriera fama mundial.

A lo largo de varias temporadas, ambos han intercambiado piques y bromas sobre la verdadera autoría de la celebración, ya que Rogers, exjugador del Aston Villa, siempre afirmaba que ese gesto era exclusivamente suyo.

Pero con el reencuentro de los dos amigos en el estadio de Stamford Bridge, después de haber jugado juntos en la academia del Manchester City durante su etapa juvenil, Palmer decidió desvelar los entresijos reales del origen de esta celebración. En declaraciones a la cadena "CFC+", según recogió el diario británico "The Sun", dijo: "No recuerdo exactamente cómo empezó la idea, estábamos hablando y me dijo que la hiciera. Él la hizo primero en un partido entre semana, luego nosotros jugamos contra el Luton Town el sábado y le dije que la iba a hacer. Apuesto a que ojalá yo no lo hubiera hecho entonces".

Y añadió Palmer entre risas: "Se me adelantó, sí, pero yo soy quien la hizo famosa. Esa es la verdad y él mismo lo reconoce".

A Palmer y Rogers los une una sólida amistad en el mundo del fútbol que se remonta a los días de formación en la academia del Manchester City, junto a sus compañeros que actualmente juegan en el Chelsea, como Romeo Lavia y Liam Delap. Esta amistad ha evolucionado hacia una especie de rivalidad amistosa, ya que Rogers reveló anteriormente que Palmer es el primero en escribirle tras cualquier actuación destacada que realiza, y que el contacto entre ambos nunca se interrumpe pese a su constante búsqueda de la ventaja.

Hace dos años, cuando el Chelsea se enfrentó al Aston Villa y los Blues ganaron por un contundente 3-0, Rogers envió un breve mensaje a Palmer en el que le pedía: "No marques en la portería del Villa", y la respuesta de Palmer fue aún más gélida que su famosa celebración: "El premio al hombre del partido se viene a casa conmigo". Y así fue exactamente, pues Palmer se encargó de publicar la conversación privada entre ambos en Instagram junto a la foto del premio.

Las bromas no se detuvieron ahí, ya que el dorsal 10 del Chelsea bromeó con su amigo Rogers diciéndole que encargaría a "los agentes judiciales" perseguirlo si intentaba hacer la celebración en Stamford Bridge, antes de dar una buena noticia a la afición sobre la posibilidad de que ambos celebren juntos en el próximo periodo.

Palmer dijo: "Nunca habíamos hablado de una celebración conjunta, pero se ha hecho realidad; él la hace y yo la hago. He registrado la marca de la celebración a mi nombre, así que si intenta hacer cualquier gesto, encontrará a los agentes judiciales en la puerta de su casa".

Los dos parecen sumamente felices de volver a jugar juntos, ya que mostraron una gran compenetración y disposición durante los entrenamientos de tiro que el club publicó en las redes sociales de cara a su primer partido esta temporada en su estadio, en un amistoso frente a la Real Sociedad.

Palmer cerró sus declaraciones recordando el momento en que se enteró de la incorporación de Rogers al Chelsea, cuando este último estaba con Reece James en la concentración de la selección inglesa: "Encontré una llamada suya que no había contestado, y un mensaje instantáneo en el que decía que solo tenía 5 minutos para devolverle la llamada. Sentí entonces que tenía algo importante. Bajé y lo llamé de inmediato, y me anunció la noticia de su llegada. No le creí al principio, pero cuando me aseguré, salté de alegría".