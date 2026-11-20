Cómo ver el Palmeiras vs Flamengo con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 21 nov 2026 - 14:30

El Palmeiras recibe al Flamengo en un partido de la Serie A que enfrenta directamente a los dos primeros clasificados. El equipo de Abel Ferreira recibe al líder sabiendo que solo le vale ganar si quiere recortar distancias en lo más alto de la tabla.

El Flamengo llega como el equipo en mejor forma del fútbol brasileño. El conjunto de Leonardo Jardim ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Serie A. El más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Athletico Paranaense, y su única derrota en ese periodo llegó en la Copa Libertadores, en una tanda de penaltis contra Estudiantes.

El Palmeiras afronta este encuentro con la confianza tocada. Perdió su último partido de la Serie A por 2-1 ante el Cruzeiro, un resultado que frenó su impulso después de dos victorias consecutivas en la copa contra el Vasco da Gama y de golear por 6-1 al Remo en la liga.

Los enfrentamientos previos añaden otro aliciente. El Flamengo ganó el duelo más reciente por 3-0 en mayo y también se impuso en el campo del Palmeiras en un partido de la Copa Libertadores en noviembre de 2025. El equipo de Ferreira tendrá que revertir una tendencia reciente que no le ha favorecido.

Con el Flamengo primero y el Palmeiras segundo en la Serie A, los puntos en juego son tan importantes como la propia rivalidad. Una victoria del Flamengo ampliaría su ventaja; un triunfo del Palmeiras dejaría la lucha por el título completamente abierta.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver en directo este partido de la Serie A.

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