Cómo ver el Palmeiras-Remo con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 5 nov 2026 - 17:30

El Palmeiras recibe al Remo en su estadio en un partido de la Serie A. El equipo de Abel Ferreira busca dar continuidad a su buena racha de resultados.

El Palmeiras llega en un excelente momento de forma. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida la clasificación para la final de la Copa Libertadores, reflejan la concentración y la cohesión del equipo.

En ese periodo solo se dejó puntos en un empate 0-0 ante el Santos, pero la victoria por 1-0 frente al Vasco da Gama en la copa en su último partido le permitió recuperar el impulso de cara a este encuentro.

El Remo ocupa el 19.º puesto en la tabla de la Serie A y afronta una difícil visita. El equipo de Thiago Carpini ha empatado tres de sus últimos cinco partidos de liga. Ha demostrado ser difícil de batir, pero le cuesta transformar esa resistencia en victorias.

Su resultado más reciente, una victoria por 2-1 ante el Botafogo RJ, le da cierta confianza, aunque repetirlo frente a un equipo de la calidad del Palmeiras será una dura prueba.

Con el Palmeiras segundo en la clasificación y en la lucha por el título, este es un partido que espera ganar. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo verlo en directo.

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