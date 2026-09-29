"Palabras soeces y un empujón": De Bruyne insulta al árbitro del partido entre Bélgica y Francia

Los últimos minutos del duelo entre Bélgica y Francia vivieron un incidente llamativo cuyo protagonista fue Kevin De Bruyne, quien se enzarzó en una discusión con el árbitro del partido debido a una de las nuevas reglas relativas al regreso de los jugadores al terreno de juego tras recibir asistencia médica.

La selección de Francia logró una difícil victoria ante su anfitriona Bélgica por 1-0, en Bruselas, en el marco de la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, gracias a un gol agónico anotado por Michael Olise en los últimos minutos, que otorgó a los Bleus el liderato del grupo.

Según el sitio francés "Foot Mercato", De Bruyne no aceptó la aplicación de la nueva norma, que establece que el jugador debe esperar un minuto antes de que se le permita regresar al terreno de juego, tras recibir asistencia fuera de las líneas.

La decisión provocó la ira del capitán de la selección belga y, según lo recogido por el periódico "Het Laatste Nieuws", De Bruyne dirigió palabras soeces al árbitro y también lo empujó, en un incidente que podría generar aún más polémica en torno al comportamiento del jugador durante el partido.

El incidente se produjo en una noche en la que la selección belga no logró responder al gol de Olise, encajando así una dolorosa derrota ante su afición, mientras que la selección francesa continuó su fuerte arranque bajo la dirección de Zinedine Zidane.







