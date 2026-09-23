«Palabras absurdas y disparates»: Van Dijk ajusta cuentas con los periodistas tras el rumor del partido de Marruecos

Virgil van Dijk, estrella de la selección de los Países Bajos, estalló de rabia en una rueda de prensa hoy, a causa de un rumor que le persiguió tras el partido ante Marruecos en el Mundial 2026.

Después de que la prensa neerlandesa le acusara de ser uno de los responsables de la eliminación de los Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos (1-1, 2-3 en la tanda de penaltis), Virgil van Dijk habló ante los medios de comunicación este miércoles.

En una rueda de prensa que ofreció junto a su nuevo entrenador, Xavi Hernández, antes de enfrentarse mañana a Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA, el defensa de 35 años respondió al rumor que aseguraba que le había propuesto a Ronald Koeman, anterior entrenador del equipo, jugar con cinco defensas ante Marruecos.

Y dijo Virgil: "Uno de vuestros compañeros (Valentijn Driessen, periodista del diario De Telegraaf) afirmó que yo propuse jugar con cinco defensas ante Marruecos. Eso es absurdo. Esta historia se ha exagerado enormemente, como si fuera la razón de nuestra eliminación. No fue así".

Y continuó: "El plan táctico no es competencia mía y, en este momento, no pienso en jugar con cinco defensas. Han circulado toda clase de tonterías, y esto ocurre demasiado a menudo".

Van Dijk añadió: "A Koeman y a mí nos han señalado como culpables, como si hubiéramos destruido el fútbol neerlandés".

Podéis debatir los temas y las noticias con más profundidad en los foros de Kooora

Luego, Virgil van Dijk se dirigió directamente a Valentijn Driessen, el periodista que lanzó el rumor, diciendo: "Has dicho que yo destruí el fútbol neerlandés, pero no sabes nada de eso".

Y prosiguió: "Yo no decidí que la selección neerlandesa jugara con cinco jugadores".

El defensa del Liverpool también expresó sus sentimientos y su lamento por el trato que, en su opinión, recibe de forma diferente en los Países Bajos, donde dijo: "Tú y tus compañeros contribuís a esto. Veo diferencias en cómo se me mira en los Países Bajos y en el resto del mundo. Si analizáis mi trayectoria... deberían juzgarnos a todos de la misma manera. No siento que se me juzgue como a cualquier otra persona".