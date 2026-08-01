Paixão, otra vez en la lista de un club de la Premier League; el Marsella pide al menos 50 millones

Igor Paixão ha aparecido en la lista de candidatos de Leeds United. Así lo informa el periodista de fichajes Santi Aouna este sábado en X. Eso sí, el extremo brasileño de Olympique de Marsella tiene una elevada etiqueta de precio.

Según Aouna, ya ha habido contacto entre el Marsella y la dirección del exdelantero del Feyenoord. Según se informa, Paixão ocupa actualmente el tercer puesto en la lista de candidatos que maneja Leeds United.

Frank McCourt, propietario del Marsella, no quiere dejar salir al extremo sin más y pide al menos 50 millones de euros. Leeds United piensa actualmente en una cantidad de entre 30 y 35 millones de euros.

Queda por ver si el club de la Premier League presenta una oferta a corto plazo por Paixão, que tiene contrato por cuatro temporadas más en el sur de Francia. Transfermarkt estima actualmente su valor en 35 millones de euros.

Leeds United ya estuvo interesado la temporada pasada en el brasileño y estaba dispuesto a pagar más de 30 millones de euros por él. Finalmente fue el Marsella el que cerró la operación con el Feyenoord por 30 millones de euros, sin incluir bonus.

Paixão ha firmado hasta ahora seis goles y cinco asistencias en la Ligue 1 con el Marsella. En la Champions League logró ver puerta en cuatro ocasiones, además de dar una asistencia.

El exjugador del Feyenoord estuvo en plena forma la temporada pasada en el arranque de la Champions League. Marcó dos goles contra el Ajax, que fue vapuleado por 4-0 por el Marsella.