Jorrel Hato figura en la lista de 25 nominados al Golden Boy Award, según ha anunciado Tuttosport este lunes. Dos neerlandeses ya ganaron anteriormente el prestigioso premio: Rafael van der Vaart en 2003 y Matthijs de Ligt en 2018.

Hato (20) suele contar esta temporada con un puesto en el once titular del Chelsea. La mayoría de las veces como lateral izquierdo, aunque a veces también como extremo por la izquierda. En la selección neerlandesa es suplente. Xavi solo le dio entrada durante media hora contra Serbia en este parón internacional.

Por tanto, está por ver si Hato forma parte de los favoritos para el Golden Boy Award. Lennart Karl (Bayern de Múnich), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) parecen tener muchas más opciones de llevarse el premio, que probablemente se entregue en noviembre.

Los ganadores anteriores no compiten esta vez por el prestigioso galardón. De este modo, Hato no tiene competencia de, entre otros, Lamine Yamal y Desiré Doué, que el año pasado fue proclamado mejor jugador menor de 21 años.

Tuttosport formó un jurado de once periodistas, con un redactor de De Telegraaf como representante neerlandés. Aún no se sabe a quién irá el voto de Países Bajos.