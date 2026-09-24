Países Bajos vs Alemania: ganadores y perdedores; Cody Gakpo rescata a Xavi mientras el debut experimental de Jürgen Klopp termina en empate

El amanecer de una nueva era para dos de las naciones futbolísticas con más historia de Europa llegó al Johan Cruijff Arena, con Xavi Hernández y Jürgen Klopp ocupando por primera vez sus respectivos banquillos de selecciones. El ambiente en Ámsterdam estaba cargado de expectación ante una evolución táctica, mientras Xavi buscaba reinstaurar el ADN basado en la posesión de Países Bajos y Klopp desataba su intensidad característica sobre una selección alemana en transición.

Fue un partido de dos mitades bien diferenciadas; Alemania controló los carriles centrales durante buena parte de la primera hora y se puso merecidamente por delante con un gol de Felix Nmecha, antes de que la incesante presión final de Países Bajos terminara por doblegar a los visitantes. Aunque el 1-1 repartió los puntos en el Grupo 2 de la Liga A, los datos tácticos y las actuaciones individuales sugirieron que ambos entrenadores todavía tienen mucho trabajo por hacer antes de que sus grandes visiones cristalicen por completo.

Ganadores

Cody Gakpo

Cuando su selección necesitaba un momento talismánico para evitar un estreno deslucido de Xavi, Cody Gakpo dio un paso al frente en el segundo minuto del tiempo añadido. El delantero del Liverpool ha tenido que afrontar dudas sobre su regularidad a nivel de club, pero con la camiseta naranja sigue siendo, sin discusión, el corazón del ataque. Su empate fue una obra maestra de colocación y timing, al aprovechar una ofensiva final que premió el 55 % de posesión de Países Bajos.

El gol de Gakpo hace más que asegurar un punto; valida la decisión de Xavi de construir la línea ofensiva en torno a su verticalidad. Al rescatar un empate ante su rival más feroz, Gakpo ha logrado que la nueva etapa en el banquillo comience sin el peso aplastante de una derrota en el debut. Su capacidad para producir goles de enorme impacto será la piedra angular de la campaña de Países Bajos para alcanzar la fase final de la Nations League.

Felix Nmecha

La elección de Felix Nmecha por parte de Jürgen Klopp fue quizá la señal táctica más reveladora de la noche. Encargado de sostener un centro del campo sin presencia veterana, Nmecha firmó una actuación de dominio cerebral. Su gol en el minuto 32 fue una ilustración clínica de las llegadas desde segunda línea, una cualidad que Klopp valoró enormemente durante sus años en Anfield. Nmecha no solo marcó; también dictó el ritmo frente a un trío neerlandés que, sobre el papel, parecía técnicamente superior.

Con leyendas como Manuel Neuer y Antonio Rüdiger retirándose, y estrellas de élite como Florian Wirtz descansando, Nmecha ha aprovechado la oportunidad para convertirse en la cara de la revolución del «Gegenpressing» de Klopp. Su perfil físico, combinado con seguridad técnica, le convierte en el centrocampista híbrido ideal para el fútbol internacional moderno, probablemente afianzando su sitio en el once inicial de cara al futuro.

Marc-André ter Stegen

Confirmado por Klopp antes del saque inicial como el número uno absoluto de Alemania, Ter Stegen firmó una actuación que ridiculizó los largos años que pasó a la sombra de Manuel Neuer. Con un total de ocho paradas, el guardameta del Barcelona fue la única razón por la que Alemania mantuvo la ventaja durante tanto tiempo. Estuvo especialmente brillante en los mano a mano, frustrando a un ataque neerlandés que registró nueve disparos a puerta y unos goles esperados (xG) significativamente superiores, de 2,65.

Este partido sirvió como una declaración de intenciones definitiva de Ter Stegen. A las órdenes de un técnico que exige a sus porteros ser proactivos y valientes, demostró que puede sostener una unidad defensiva que actualmente atraviesa una enorme reestructuración. El porcentaje de paradas que mantuvo bajo la intensa presión neerlandesa en los últimos veinte minutos contribuirá mucho a silenciar cualquier debate persistente sobre la jerarquía de la portería alemana.

Perdedores

Jan Paul van Hecke

Fue una noche para olvidar para el defensa del Brighton, que sufrió con el ritmo y la lectura espacial exigidos a este nivel. Van Hecke se mostró incómodo desde el inicio y vio una amarilla en el minuto 24 tras quedar mal colocado por el movimiento de Kai Havertz. Su vacilación en las transiciones defensivas dejó con frecuencia expuesto a Virgil van Dijk, y tuvo suerte de no ser castigado aún más por una Alemania que prosperó al contragolpe.

Las consecuencias para Van Hecke podrían ser severas. Con Xavi exigiendo una línea defensiva alta y una salida de balón precisa, cualquier debilidad atrás se magnifica. Dada la profundidad de la que dispone Países Bajos cuando está al completo, el fracaso de Van Hecke a la hora de dar solidez a la zaga en este partido inaugural podría hacerle caer en el orden de preferencias mientras Xavi busca compañeros más fiables para su capitán.

Kai Havertz

Aunque Alemania pareció peligrosa por momentos, Kai Havertz vivió una noche frustrante que quedó truncada por una lesión en el minuto 30. Antes de verse obligado a retirarse, Havertz tuvo dificultades para actuar como la referencia que Klopp requiere. Pese al respaldo público del entrenador, Havertz no logró firmar ningún disparo a puerta de verdadero peligro y a menudo cayó demasiado atrás, dejando al ataque alemán sin presencia en el área.

El momento de su lesión es especialmente perjudicial. Klopp está evaluando actualmente un amplísimo grupo de 44 jugadores, y la ausencia de Havertz permite a otros delanteros presentar su candidatura en los próximos encuentros ante Grecia y Serbia. Si los jugadores experimentales del segundo escalón impresionan en su ausencia, Havertz podría ver amenazado su estatus de «fijo» como delantero principal en esta nueva era.

Nadiem Amiri

Situado en el eje creativo del 4-2-3-1 de Klopp, Nadiem Amiri no logró aportar la chispa necesaria para sentenciar el partido. Aunque fue trabajador, la disciplina le penalizó; una tarjeta amarilla en el minuto 68 fue seguida de su sustitución apenas doce minutos después, cuando Klopp buscó una mayor solidez defensiva. En un encuentro en el que Alemania tuvo menos disparos y menos posesión, el mediapunta necesitaba ser mucho más clínico en las transiciones.

Amiri pelea por un puesto permanente en una selección que acabará reintegrando talentos de talla mundial como Florian Wirtz. Al no dominar los espacios creativos y acabar siendo sustituido antes del empate neerlandés, dejó pasar una oportunidad de oro para demostrar que pertenece a la élite de las opciones de Klopp en el centro del campo. Su falta de impacto en Ámsterdam podría llevar a su exclusión en la próxima convocatoria competitiva.

Conclusión

En última instancia, este empate dejó más preguntas que respuestas tanto para Xavi como para Klopp. Países Bajos mostró un espíritu admirable para reaccionar, aunque su centro del campo, castigado por las lesiones, siguió siendo un punto de vulnerabilidad. Alemania dejó destellos del estilo «Kloppo» de alta intensidad, pero le faltó contundencia para asegurar los tres puntos. Mientras ambas naciones se adentran en estas etapas de alto perfil en los banquillos, el empate parece un reflejo justo, aunque algo decepcionante, de dos proyectos que todavía están claramente en fase de laboratorio.