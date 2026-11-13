Ruud Nijstad (18 años) busca esta semana con la selección sub-21 de Países Bajos un billete para la Eurocopa de 2027. Voetbalzone habló con el talentoso defensa del FC Twente durante la atención a los medios en Zeist.

Con la convocatoria de Jerayno Schaken (Feyenoord), de 17 años, Nijstad ya no es el benjamín de la selección sub-21 neerlandesa. Pese a su edad, el defensa zurdo ya ha disputado 43 partidos oficiales con el Twente.

Uno de esos partidos fue especialmente memorable: el del pasado domingo, cuando el Ajax visitó el Grolsch Veste. El emocionante encuentro terminó 2-2. Nijstad lo disfrutó. «Fue un buen partido, con alternativas y muchos momentos entretenidos también para el espectador, creo».

«Fue un partido intenso, pero muy divertido de jugar. Creo que el Ajax empezó mejor que nosotros, pero en un momento dado eso cambió y empezamos a tener más el balón. No creamos demasiadas ocasiones, pero sí más que el Ajax. En definitiva, el empate es justo para los dos», opina Nijstad.

El jugador, nacido en Almelo, está satisfecho con el inicio de temporada. «En los últimos meses he jugado con regularidad y al equipo le va bien. Nos entendemos muy bien y hemos demostrado en partidos importantes de lo que somos capaces. Veremos cuánto tiempo podemos mantener este nivel, pero tengo confianza».

Nijstad está, por tanto, contento con su decisión de quedarse en Enschede. «Al cien por cien. Disfruto cada día en el Twente y estoy muy a gusto en un equipo que funciona bien, así que estoy muy contento en el club».

Por eso, Nijstad prefiere no prestar atención a los medios catalanes, que lo vinculan constantemente con el FC Barcelona. «Aparecen muchas cosas, pero siempre intento mantenerme un poco al margen. Me va bien y eso es en lo que me centro ahora».

Selección sub-21 de Países Bajos

Gracias a su buena progresión, Nijstad ha sido convocado por segunda concentración internacional consecutiva con la selección sub-21 de Países Bajos. «Siempre es un honor poder representar a tu país, así que es bonito haber recibido otra vez el correo de la convocatoria».

Nijstad ya se siente como en casa dentro de la convocatoria. «Mats (Rots, n. de la r.) lleva aquí un tiempo y la última vez me acogió muy bien. Por supuesto, ya lo conocía bien del Twente. Además, Dies (Janse, n. de la r.) tiene los mismos representantes que yo».

«Pero, en realidad, me llevo bien con todos. La selección sub-21 de Países Bajos es un grupo muy agradable, así que volver aquí es aún mejor», cuenta Nijstad. Tiene una relación especialmente buena con el centrocampista Sean Steur.

En el hotel donde se alojan los jugadores, los dos son casi inseparables. «En realidad, paso todo el día con él. Jugamos al billar o a la PlayStation en nuestra habitación. Es divertido volver a ver a Sean todos los días durante una semana. En la PlayStation jugamos al FIFA, pero no es muy bueno, así que se me da bien».

Nijstad no nota que sea más joven que muchos de sus compañeros. «Todos los que estamos aquí hemos sido convocados por alguna razón. Cuando estás en el campo, eres simplemente un futbolista. La edad no importa. No me siento más joven que los demás».

Eurocopa sub-21

Durante esta concentración internacional, la selección sub-21 de Países Bajos se enfrentará en la repesca a la de Dinamarca. Ambos países se disputarán en una eliminatoria a doble partido un billete para la Eurocopa de 2027, que se celebrará el próximo verano en Albania y Serbia.

Según Nijstad, clasificarse para la Eurocopa sub-21 puede desempeñar un papel importante en su proceso de desarrollo. «Quiero ir a ese torneo para enfrentarme a delanteros de primer nivel de otros países».

«Es bueno descubrir cómo puedes hacerles frente. Además, durante un torneo así puedo conocer todavía mejor a mis compañeros. Aprendes todo tipo de cosas nuevas y eso sería muy bueno para mi desarrollo», reconoce el defensa.

Nijstad no percibe un ambiente de tensión en la selección sub-21 de Países Bajos. «Todos sabemos que tenemos que ganar. Eso es lo más importante. No creo que debamos añadir más presión. En la anterior concentración internacional también teníamos que ganar tres veces para mantener nuestras opciones. Por suerte, al final resultaron suficientes dos victorias y un empate».

¿Qué tendría que pasar para que Nijstad considerase un éxito esta semana? «Que pueda debutar con la selección sub-21 de Países Bajos, ganemos los dos partidos y nos clasifiquemos para la Eurocopa. Entonces habrá sido un buen viaje».

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