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Países Bajos firmó el jueves una buena jornada en el ranking de coeficientes. Ajax, NEC y AZ sumaron puntos en Europa, aunque no le sirvieron de mucho, ya que Bélgica también logró una gran cosecha.

Países Bajos ocupa actualmente el octavo puesto del ranking europeo de coeficientes. Esta clasificación determina cuántos equipos de cada país pueden participar en las competiciones europeas.

Países Bajos intenta alcanzar a Bélgica, pero de momento no lo consigue. Bélgica tiene actualmente 65.250 puntos y Países Bajos, 57.395.

Además, Bélgica amplió su ventaja sobre Países Bajos el jueves por la noche. Las tres victorias de Ajax (4-0 ante FC Thun), AZ (2-4 contra Sparta Praga) y NEC (3-1 ante Stade Rennes) dieron a Países Bajos exactamente 1 punto.

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Bélgica, en cambio, sumó 1,2 puntos de coeficiente. STVV ganó 0-2 a Hajduk Split, KAA Gent empató 1-1 con Red Star FC, Union Saint-Gilloise igualó 2-2 ante Lech Poznan y RSC Anderlecht venció 1-3 a OFI Creta.

Así, Bélgica amplió su ventaja sobre Países Bajos en 0,2 puntos. Turquía, novena, sumó 0,8 puntos y quedó aún más rezagada el jueves por la noche.

Sint-Truiden está bien situado para pasar de ronda en la Conference League. El equipo ha acumulado diez puntos y ocupa el tercer puesto de la clasificación. Gent es vigesimosegundo en esa competición, mientras que Ajax y Twente ocupan el cuarto y el séptimo puesto, respectivamente.

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En la Europa League, Anderlecht ocupa la undécima posición y Union Saint-Gilloise, la sexta. AZ es décimo en la clasificación y NEC, octavo.