Ruud Nijstad (18 años) busca esta semana con la selección sub-21 de Países Bajos un billete para el Europeo de 2027. Voetbalzone habló con el talentoso defensa del FC Twente durante el encuentro con los medios en Zeist.

Tras la convocatoria de Jerayno Schaken (Feyenoord), de 17 años, Nijstad ya no es el más joven de la selección neerlandesa sub-21. Pese a su edad, el defensa zurdo ya ha disputado 43 partidos oficiales con el Twente.

Un encuentro memorable fue el del pasado domingo, cuando el Ajax visitó la Grolsch Veste. El partido terminó 2-2 y Nijstad lo disfrutó. «Fue un buen partido, con alternativas y muchos momentos entretenidos también para el espectador, creo».

«Fue un partido intenso, pero muy divertido de jugar. Creo que el Ajax empezó mejor que nosotros, pero en un momento dado eso cambió y pasamos a tener más el balón. No creamos muchísimas ocasiones, pero sí más que el Ajax. En definitiva, el empate es justo para los dos», considera Nijstad.

El futbolista nacido en Almelo está satisfecho con el inicio de temporada. «En los últimos meses he jugado con regularidad y al equipo le va bien. Estamos muy compenetrados y en los partidos importantes hemos demostrado de lo que somos capaces. Veremos cuánto tiempo podemos mantener este nivel, pero tengo confianza».

Nijstad está, por tanto, contento con su decisión de quedarse en Enschede. «Al cien por cien. Disfruto cada día en el Twente y estoy muy a gusto en un equipo que funciona muy bien, así que estoy muy feliz en el club».

Por eso, Nijstad prefiere no prestar atención a los medios catalanes, que lo vinculan constantemente con el FC Barcelona. «Aparecen muchísimas cosas, pero siempre intento mantenerme un poco al margen. Me va bien y en eso me centro ahora».

Selección sub-21 de Países Bajos

Gracias a su buena progresión, Nijstad ha sido convocado por segunda ventana internacional consecutiva con la selección sub-21 de Países Bajos. «Siempre es un honor poder representar a tu país, así que es bonito haber vuelto a recibir un correo».

Nijstad ya se siente como en casa en la selección. «Mats (Rots, n. de la r.) lleva aquí un tiempo y me recibió muy bien la vez anterior. Por supuesto, ya lo conocía bien del Twente. Además, Dies (Janse, n. de la r.) está en la misma agencia de representación que yo».

«Pero, en realidad, eso vale para todos. La selección sub-21 de Países Bajos es un grupo estupendo, así que es aún más agradable volver», cuenta Nijstad. Se lleva especialmente bien con el centrocampista Sean Steur.

En el hotel de concentración, los dos son casi inseparables. «Estoy prácticamente todo el día con él. Jugamos al billar o a la PlayStation en nuestra habitación. Es divertido volver a ver a Sean todos los días durante una semana. En la PlayStation jugamos al FIFA, pero no es muy bueno, así que puedo con él».

Nijstad no nota que sea más joven que muchos de sus compañeros. «Todos los que estamos aquí hemos sido convocados por algún motivo. Cuando estás en el campo, eres un futbolista más. La edad no importa. No me siento más joven que los demás».

Europeo sub-21

En esta ventana internacional, la selección sub-21 de Países Bajos se enfrentará a la de Dinamarca en la repesca. Ambos países se disputarán, en una eliminatoria a dos partidos, un billete para el Europeo de 2027, que se celebrará el próximo verano en Albania y Serbia.

Según Nijstad, clasificarse para el Europeo sub-21 puede desempeñar un papel importante en su desarrollo. «Quiero ir a ese torneo para enfrentarme a delanteros de primer nivel de otros países».

«Es bueno descubrir cómo puedes defenderte ante ellos. Además, en una fase final así puedo conocer todavía mejor a mis compañeros. Aprendes cosas nuevas y eso sería muy bueno para mi desarrollo», reconoce el defensa.

Nijstad no percibe un ambiente de tensión en la selección sub-21 de Países Bajos. «Todos sabemos que tenemos que ganar. Eso es lo más importante. No creo que debamos añadir más presión. En la ventana internacional anterior también teníamos que ganar tres veces para mantener nuestras opciones. Al final, por suerte, dos victorias y un empate resultaron suficientes».

¿Qué tendría que pasar para que Nijstad considerase un éxito esta semana? «Que pueda debutar con la selección sub-21 de Países Bajos, que ganemos los dos partidos y nos clasifiquemos para el Europeo. Entonces habrá sido un viaje exitoso».

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