Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La selección de Países Bajos sufrió el lunes por la noche una derrota demoledora ante Alemania en la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Xavi Hernández fue humillado por 5-0 en el Olympiastadion de Berlín y, sobre todo tras el descanso, no tuvo capacidad de respuesta. Florian Wirtz fue la gran figura de Alemania con dos goles. Pese a todo, Países Bajos avanza a los cuartos de final como segundo del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones, por detrás de Alemania. Es, además, su mayor derrota ante Alemania desde 1957, cuando perdió por 7-0.

Países Bajos afrontó el duelo de prestigio contra sus vecinos del este con prácticamente la misma alineación que ante Grecia. Solo faltó Frenkie de Jong, que arrastraba unas leves molestias, por lo que Quinten Timber tuvo un puesto en el once inicial. Antes del encuentro, Xavi ya había advertido de la calidad de Alemania, que, bajo las órdenes de Jürgen Klopp, debía poner toda la carne en el asador para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Desde los primeros minutos quedó claro que a Países Bajos le esperaba un partido muy distinto al disputado unos días antes en Ámsterdam. Alemania presionó con muchos jugadores la salida de balón neerlandesa, lo que obligó con frecuencia al portero Bart Verbruggen a recurrir al pase largo. Países Bajos intentó crear peligro al contraataque aprovechando la velocidad de Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summerville, pero apenas logró poner realmente a prueba a la defensa alemana.

Aun así, Países Bajos tuvo una excelente ocasión para abrir el marcador a mediados de la primera parte. Summerville envió un pase en profundidad a Gakpo, que superó a su marcador e intentó encontrar a Malen en el segundo palo. Sin embargo, el centro salió demasiado fuerte y Malen calculó mal el salto, por lo que su cabezazo se marchó fuera de la portería alemana.

Anuncios Anuncios

En el otro extremo, Derry Scherhant se hizo notar. El delantero del SC Freiburg estrelló un gran remate en el palo a los 32 minutos, pero nueve minutos después sí consiguió marcar. Scherhant recortó con facilidad ante Denzel Dumfries y clavó el balón en la escuadra, sin dar opción a Verbruggen. Alemania se marchó así al descanso con una ventaja de 1-0.

Related Topics

Tras la pausa, Países Bajos pareció por un momento capaz de volver a meterse en el partido. Dumfries apareció en el segundo palo en el minuto 48, pero cabeceó un centro por encima de la portería de Marc-André ter Stegen. Gakpo también dispuso de una ocasión de disparo, pero el guardameta alemán detuvo su intento. Después vio cómo su equipo se hacía definitivamente con la iniciativa.

En el minuto 60, todo se torció para Países Bajos. Dumfries perdió el balón en una zona peligrosa y Wirtz castigó el error sin piedad con un potente disparo desde lejos que entró tras golpear en la cara interior del palo. Solo cinco minutos después, la desventaja aumentó cuando Nico Schlotterbeck marcó de cabeza en una jugada a balón parado, pese a la presencia de varios defensas neerlandeses.

Anuncios

La máquina goleadora alemana estaba lejos de detenerse. En el minuto 71, Wirtz aprovechó los enormes espacios en la defensa neerlandesa y marcó desde cerca con un disparo que entró tras tocar el larguero: 4-0. El seleccionador Xavi intentó cambiar el rumbo del partido con la entrada, entre otros, de Justin Kluivert, Mexx Meerdink e Ian Maatsen, pero Países Bajos no volvió a dar señales de poder marcar un gol que recortara la distancia.

Seis minutos después del cuarto gol alemán, la humillación fue completa. Brajan Gruda empujó el balón desde cerca a puerta vacía después de que un remate anterior de Alemania se estrellara en el palo. El 5-0 provocó una visible frustración en Verbruggen, que reunió a sus compañeros y dejó clara su disconformidad con la actuación defensiva.

Anuncios

Para Xavi, la dura derrota supone un golpe de realidad especialmente doloroso, sobre todo porque Países Bajos había ganado 7-0 a Grecia solo unos días antes. La selección neerlandesa volvió a ser incapaz de vencer a una potencia y vio cómo sus problemas defensivos quedaban al descubierto de la manera más contundente. La goleada no ha puesto en peligro su presencia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero el seleccionador tiene mucho en lo que pensar de cara a la fase eliminatoria.