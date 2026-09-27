La selección neerlandesa ha reanudado la Nations League con una victoria por 1-2 sobre Serbia. El seleccionador Xavi Hernández hizo dos cambios en su equipo y logró su primera victoria.Voetbalzonecalifica con una nota a los titulares y suplentes que jugaron al menos 45 minutos.

Mexx Meerdink recibe un 9 por su debut como titular con la selección neerlandesa. El delantero lideró personalmente a Países Bajos ante Serbia. Meerdink rompió el empate al transformar con sangre fría un penalti provocado por Crysencio Summerville. En el minuto setenta, Meerdink firmó su segundo gol de la noche y volvió a poner por delante a Países Bajos: 1-2.

Ruben van Bommel volvió a firmar una excelente actuación como suplente. El extremo sustituyó a Cody Gakpo muy pronto en el partido y logró generar peligro en varias ocasiones ante Serbia con sus regates y su bonito disparo. El jugador del PSV recibe un 8 por su actuación.

En los primeros compases, la selección neerlandesa tuvo especialmente problemas con los serbios. Joey Veerman empezó con fuerza y en un primer momento tomó el mando en el centro del campo, pero no pudo mantener ese nivel durante todo el partido. Aun así, con un 7,5 figura entre los mejores jugadores del lado neerlandés.

Denzel Dumfries fue una amenaza habitual por la banda derecha, desde donde se incorporó con mucha velocidad. Por ello, el lateral derecho recibe un 6,5. La misma nota es para Jan Paul van Hecke. El defensa ganó muchos duelos individuales y aéreos y, además, estuvo preciso en el pase.

Crysencio Summerville y Micky van de Ven reciben ambos un 6. Summerville provocó el penalti con el que Meerdink marcó el 0-1, pero después logró ser realmente peligroso con menos frecuencia. Van de Ven estuvo sólido en defensa e intervino bien en varias ocasiones, aunque con el balón no logró tener tanto peso.

Bart Verbruggen también recibe un 6. Antes del empate de Serbia, el guardameta logró detener dos remates, pero en el tercer intento a corta distancia no tuvo ninguna opción.

Virgil van Dijk lo pasó mal ante Serbia y recibe un 5,5. La baja velocidad de circulación de balón de la selección neerlandesa y los rápidos contragolpes de los serbios hicieron que el capitán no siempre pareciera del todo cómodo. Igual que ante Alemania, Van Dijk se queda en un 5,5.

Mientras Veerman firmó un buen partido, sus dos compañeros en el centro del campo estuvieron bastante menos convincentes. Ryan Gravenberch recibe un 5, mientras que Tijjani Reijnders obtiene la nota más baja, un 4,5. Además, Reijnders falló una gran ocasión tras un centro de Dumfries. Ambos participaron demasiado poco en el juego y fueron sustituidos a los 67 minutos por Kenneth Taylor y Guus Til.





Notas de la selección neerlandesa