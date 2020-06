País por país: ¿cuándo vuelve el fútbol en las ligas de Sudamérica?

Mientras el coronavirus avanza en la región, algunos países ya delinean cómo y cuándo serán los retornos a la actividad.

Mientras la pelota empieza, poco a poco, a rodar en las grandes ligas europeas gracias a que la pandemia parece retroceder, en Sudamérica la situación es la contraria: con la llegada del invierno, el coronavirus avanza. Sin embargo, tras varios meses de cuarentena y la posibilidad de preparar el sistema de salud, algunos países comienzan a abrir la activdad deportiva. Y aunque falte para el reinicio de las ligas, al menos los futbolistas pueden volver a entrenarse.

En Goal repasamos, país por país, la situación de cada uno de los torneos, cada fase y fecha propuesta para el retorno del fútbol.

La cuarentena comenzó en el 19 de marzo y se extenderá, al menos por ahora, hasta el 7 de junio. Matías Lammens, ministro de turismo y deportes, advirtió que "la vuelta del fútbol parece lejana" y, por ahora, no hay fecha estimada en el país para que los clubes -ni los deportistas en general- regresen siquiera a los entrenamientos. Tanto es así que los dirigentes de la AFA iban a tener una reunión el miércoles 3 de junio para empezar a trabajar en un posible protocolo, pero decidieron dar marcha atrás luego de que se conociera que la cantidad de casos en la zona metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos continúa ascendiendo. "Sería irresponsable aventurar una fecha. Esperaremos a que se expidan las autoridades sanitarias", manifestó Claudio Tapia.

inició la cuarentena en algunas comunas el 15 de marzo, mientras que otras fueron entrando en confinamiento a medida que la enfermedad fue avanzando. La ANFP creó a principios de abril la Comisión Retorno y Fernando Yáñez, médico de la Selección chilena e integrante de la mesa chica de dicho organismo, anunció que "la intención es intentar volver a competir el 31 de julio". "De ahí hacia atrás habrá un tiempo suficiente para que todos puedan volver a entrenar, con todos los protocolos", agregó. fue el primero en volver, el 1 de junio, bajo un estricto protocolo y se espera que el resto lo haga en las próximas semanas, aunque dependerá, según Yáñez, "de la autoridad de cada región".

empezó la cuarentena el 22 de marzo y la extenderá hasta el 1° de julio, aunque con una importante flexibilización. Las autoridades le entregaron el visto bueno a la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano para dar comienzo a los entrenamientos el próximo 8 de junio, aunque serán de manera escalada: primero serán individuales y recién a fines de junio podrían ser grupales, dependiendo de cómo se desarrolle la primera fase. ¿Y la liga? "Si todo marcha muy bien, podríamos tener fútbol durante la última semana de julio, sin embargo, lo más importante es cuidar la salud de todos los que participen en el regreso del fútbol", aseguró el ministro de deportes Ernesto Lucena.

BRASIL: A CONSIDERACIÓN DE CADA ESTADO

El caso de es uno particular en el continente. El gobierno federal no tomó medidas estrictas y fueron los diferentes estados los que decidieron entrar en diferentes tipos de cuarentena. La disparidad en el manejo de la pandemia llevó al país a ser el más perjudicado de Latinoamérica y el segundo en el mundo con más casos confirmados. Entre tanto, la , que debía comenzar a principios de mayo, fue suspendida y no hay una fecha a nivel nacional para el regreso de la actividad. Mientras que varios clubes regresaron a los entrenamientos en el mes de mayo, en Río de Janeiro ya planean el retorno del Campeonato Carioca (el torneo estadual) para el 14 de junio. Así y todo, dependerá de cada región: en Minas Gerais, por ejemplo, se estima que recién se podría volver a jugar en agosto, mientras que en Sao Paulo se preparan los protocolos, pero tampoco hay una fecha definida.

entró en cuarentena el 22 de marzo y durará a nivel nacional al menos hasta el 30 de junio, aunque se realiza de manera "dinámica", evaluándose región por región y permitiéndole a la gente circular durante ciertos horarios. El campeonato se paró una semana antes, el 16 de marzo, y no hay información oficial sobre cuándo podría retornar: resta jugarse una fecha de la primera vuelta y toda la segunda vuelta del Torneo Apertura, además de todo el Torneo Clausura. En cuanto a las prácticas, la LBF desarrolló un protocolo de seguridad y se espera su aprobación: en caso de que esto suceda, podría volverse a entrenar en julio y a jugar en agosto.

ECUADOR: 17 DE JULIO

ingresó en etapa de confinamiento el 12 de marzo, la cual se extendió hasta el mes de abril, en el que se pasó a una etapa de "semaforización" provincia por provincia. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó que las prácticas se retomen el próximo 10 de junio bajo un estricto protocolo, tanto así que debió postergarse el comienzo de las actividades por un desacato de Emelec, que había decidido comenzar los entrenamientos antes de lo autorizado por el COE. De esta manera, se mantiene el inicio programado para la LigaPro para el próximo 17 de julio.

entró en una cuarentena total el 20 de marzo, pero a partir del 4 de mayo pasó a una "cuarentena inteligente", en la que a lo largo de todo el mes se fueron liberando casi todos los sectores de la economía y varios espacios de recreación. En esta misma línea, la APF anunció las diferentes fases en la que volverán los entrenamientos: a partir del 10 de junio comenzarán las prácticas individuales, a partir del 16 se pasará a grupos reducidos y el 22 se regresaría a la nueva normalidad. Si todo marcha bien, el campeonato podría volver el 17 de julio.

PERÚ: JULIO

Perú ingresó en cuarentena el 16 de marzo y la actual extensión rige hasta el 30 de junio. Luego de ese último anuncio, se informó que la FPF presentó un protocolo de sanidad para preparar el regreso de la actividad y cuyo punto más destacado es que solo se jugará en Lima. Si bien no se planteó una fecha oficial, el Gobierno aprobó la propuesta y, como anunció Martín Vizcarra, dividió el retorno en cuatro fases, que irán desde la evaluación de los deportistas, pasarán por los acondicionamientos físicos individuales y luego grupales hasta llegar a la vuelta del certamen. Se estima que la pelota podría volver a rodar para mediados de julio.

URUGUAY: 1° U 8 DE AGOSTO

es el otro caso particular de la región, ya que nunca entró en una cuarentena obligatoria y tampoco tuvo grandes cantidades de casos. A pesar de ello, el fútbol está suspendido desde el 13 de marzo y la AUF estableció el 1° o el 8 de agosto como fecha de retorno. Los entrenamientos regresarían el 15 de junio, a la espera de que se apruebe el protocolo sanitario presentado al Ministerio de Salud para comenzar con los testeos en los clubes.

VENEZUELA: INDEFINIDO

entró en cuarentena el 17 de marzo y se extenderá hasta el 13 de junio. El campeonato se frenó dos semanas antes y el 15 de mayo la FVF anunció la suspensión total de la competencia, dejando sin efecto las seis fechas disputadas hasta el momento. Esto generó un conflicto con la Liga Futven (ente que administra el campeonato), que rechazó dicha suspensión. Este conflicto generó dos propuestas diferentes de parte de cada organismo para reanudar el torneo, pero hasta ahora no solo se definió cuál será el elegido, sino que tampoco hay una fecha cierta de regreso a la actividad.