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Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

El SC Paderborn recibe al Eintracht Frankfurt en el Home Deluxe Arena de Paderborn para un duelo de la Bundesliga. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la clasificación.

Tras una serie de resultados irregulares, el Paderborn ocupa el 15.º puesto de la clasificación y necesita sumar puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso. Su entrenador, Ralf Kettemann, tendrá que prescindir de varios titulares habituales.

El Eintracht Frankfurt llega como noveno clasificado y ha mostrado una tendencia al alza últimamente. La victoria por 3-1 ante el Hamburger SV en la Bundesliga el pasado fin de semana le ha dado confianza.

Uno de los focos de atención en el Eintracht es Younes Ebnoutalib. Con seis goles y una asistencia, el jugador de 23 años figura entre los delanteros más destacados de la liga y recientemente debutó con la selección de la DFB a las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp. Su valor de mercado y su reputación se han disparado en muy poco tiempo.

El entrenador Adolf Hütter no podrá contar con Jessic Ngankam ni con Mario Götze en Paderborn, pero por lo demás tendrá a toda la plantilla a su disposición. El Eintracht llega como favorito.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Paderborn y el Eintracht Frankfurt?

El Paderborn llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga. Antes, el SC Paderborn perdió por 0-1 contra el VfB Stuttgart en la Copa de Alemania, aunque previamente había vencido por 1-0 al Hamburger SV en la liga. En total, el Paderborn marcó tres goles y encajó otros tres en esos cinco partidos.

El Eintracht Frankfurt suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, ganó por 3-1 al Hamburger SV en la Bundesliga. Antes, el Frankfurt también había vencido por 3-1 al HSV en la Copa de Alemania, pero sufrió una derrota por 1-0 ante el Borussia Dortmund. Su peor resultado en ese periodo fue una contundente derrota por 0-6 contra el RB Leipzig.

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: alineaciones

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: estado de forma

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: balance de enfrentamientos directos

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: las clasificaciones