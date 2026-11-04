¿Te apetece una idea para un juego de beber? Funciona así: cada vez que Fabio Silva diga "the most important" en una entrevista, hay que tomarse un chupito. Pero cuidado: ¡más vale aguantar bien el alcohol!

La expresión, que significa «lo más importante», apareció nada menos que cuatro veces en sus declaraciones a la prensa el sábado por la noche, después de que marcara saliendo del banquillo en el 2-2 del Borussia Dortmund ante el Bayern de Múnich. Pero, en los pocos minutos que el delantero pasó en la zona mixta, quedó claro que Silva también tiene otra frase favorita: "Everyone can see".

Una muestra: «Lo más importante fue la mentalidad. Vinimos aquí para demostrar que queremos luchar por títulos y que no tenemos miedo a ningún equipo. Creo que todo el mundo puede ver que esta temporada tenemos una plantilla de primer nivel para luchar por grandes objetivos», dijo Silva, quien, al igual que su compañero Nico Schlotterbeck, que había comparecido poco antes, transmitía con su actitud la misma confianza que expresaba con sus palabras.

El portugués volvió a firmar una actuación excelente saliendo del banquillo en Múnich. Su gol fue una delicia técnica: la intuición para saber dónde caería el balón, el control deliberado que lo dejó de inmediato en posición de remate, el giro en un espacio reducido y la definición precisa.

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¿Paco Alcácer? ¡Fabio Silva es el mejor revulsivo de la historia del BVB!

«Mi padre siempre me decía que tenía que 'oler' el balón dentro del área. Y estuve allí para aprovechar el rechace. Me alegra haber podido ayudar al equipo», dijo. Ya es el quinto gol de Silva en partido oficial esta temporada; en toda la campaña anterior marcó tres. Siete participaciones de gol en 13 partidos son una gran cifra para alguien que solo ha sido titular cinco veces.

Incluso se podría decir que Silva es, en efecto, el mejor revulsivo de la historia del club de Dortmund. Por supuesto, al hablar de esta categoría se piensa sobre todo en el exdelantero del BVB Paco Alcácer, que además posee el récord de la Bundesliga. El español marcó doce goles para el conjunto de Westfalia entre 2018 y 2020 tras salir del banquillo: ningún jugador en la historia de la liga ha anotado más.

Silva lleva actualmente seis goles como suplente en su etapa en el Borussia. Pero, si dejamos a un lado el criterio del «gol», que desde luego no es poco importante, el jugador de 24 años supera a Alcácer. En cuanto Silva entra en el campo, aporta una energía contagiosa, influye de inmediato en el juego, se ofrece a menudo para recibir el balón y genera peligro como goleador o asistente. Su ética de trabajo como suplente es sencillamente notable.

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Fabio Silva dio al BVB un mejor resultado en siete ocasiones

Y eso también se refleja en los números. De las 17 participaciones de gol que Silva ha acumulado en 52 partidos oficiales con el Dortmund (ocho goles y nueve asistencias), siete acabaron dando al BVB un mejor resultado del que tenía antes de su entrada al campo.

Sin embargo, no estaba nada claro que el jugador, internacional en una ocasión, fuera siquiera a disputar esta temporada en la cuenca del Ruhr. En verano, apenas un año después de que se pagaran 22,5 millones de euros al Wolverhampton Wanderers por él, Silva y su entorno estaban muy interesados en un traspaso.

Al parecer, la temporada anterior, a la sombra del titular indiscutible Serhou Guirassy, a quien el entrenador Niko Kovac mantuvo su respaldo incluso durante sus rachas más evidentes sin marcar, había hecho mucha mella en Silva. Aunque también había sumado entonces diez participaciones de gol más que respetables (tres goles y siete asistencias), solo fue titular en diez de los 39 partidos oficiales.

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Los rumores de traspaso del verano: esto dice hoy Fabio Silva

«Durante el mercado de fichajes hubo demasiado revuelo en torno a mí, pero es normal y forma parte del fútbol», recordó Silva en Múnich al hablar de aquella etapa de hace unos tres meses. El cambio de opinión llegó tras una reunión con Kovac y el director deportivo Ole Book. «Tuvimos una conversación estupenda antes de que cerrara el mercado. Siento, y también lo sabía, que todavía tengo mucho que aportar a este club. Tengo aún más que darle. Me encanta jugar para este club y para sus aficionados. Soy feliz aquí», dijo.

La dificultad para Silva es que, hasta ahora, en Dortmund ha rendido claramente mejor como suplente que como titular. Cuando sale de inicio, a veces quiere hacer demasiado, piensa en exceso, actúa por momentos de forma demasiado individualista y trata de forzar demasiado sus propias jugadas. La temporada pasada, el BVB solo ganó tres de los diez encuentros en los que Silva fue titular. En cuatro de ellos jugó junto a Guirassy.

Precisamente esa conexión ha mejorado claramente en la presente temporada. Los dos atacantes transmiten alegría cuando comparten el campo y en varias ocasiones se han entendido muy bien. «No se trata solo de goles. Como jugador, soy más que un goleador», dijo Silva. «Más aún cuando estoy en el campo con Serhou. Nos entendemos muy bien. Es uno de los mejores jugadores en su posición. Aprendo de él todos los días».

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Entre el banquillo y el once inicial: Fabio Silva parece haber aceptado su papel en el BVB

Y entonces volvió a aparecer su nueva frase favorita: «Todo el mundo puede ver que a veces podemos jugar juntos y que lo disfrutamos». Con ello, Silva resumió perfectamente su situación: a veces juegan juntos, a veces él está en el campo desde el pitido inicial, pero en un club como el BVB y con un competidor como el guineano, eso no ocurrirá siempre.

Silva parece haber aceptado esa perspectiva. Ha desaparecido ese aire malhumorado y ligeramente obstinado que aún se le veía de vez en cuando durante su primer año y también en la Supercopa al comienzo de la temporada. Y el resultado está a la vista: enseguida mejoró.

«Por supuesto que prefiero jugar desde el inicio a estar en el banquillo. Si dijera lo contrario, no sería sincero al 100 %», afirmó Silva. «Siempre intento mantener una actitud positiva durante la semana. Cuando veo que no voy a jugar, por supuesto me molesto al principio, pero sé que puedo ser importante para el equipo. Esta temporada lo estoy siendo tanto como titular como saliendo del banquillo».

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¿Está el BVB preparado para ganar títulos? «Esa es nuestra arma esta temporada»

Sobre todo porque hasta ahora se ha visto que los «finisher», por utilizar un término que Kovac emplea a menudo para sus suplentes, tienen una influencia enorme. Las doce participaciones de gol de los suplentes del BVB lo sitúan, junto al RB Leipzig, a la cabeza de la liga. Si solo se cuentan las asistencias de los suplentes del Dortmund que acabaron en gol, las ocho registradas tras ocho jornadas suponen un nuevo récord de la Bundesliga.

Por supuesto, todavía no se sabe adónde conducirá todo esto en un momento de la temporada que sigue siendo bastante temprano. Pero el sábado, en las entrañas del Allianz Arena, se percibía entre los protagonistas que el BVB cree tener opciones de ganar algún título este año.

«Vinimos aquí para ganar. Esa tiene que ser nuestra mentalidad esta temporada», dijo Silva, que conquistó su último título hace más de tres años con el PSV Eindhoven. «Tenemos mucha calidad en nuestro equipo. Y sabemos que este año tenemos un equipo fantástico. Los que salen de inicio y los que entran desde el banquillo siempre dejan huella. Esa es nuestra arma esta temporada: todos estamos unidos, todos remamos en la misma dirección y lo damos todo, porque los aficionados y todos los que forman parte del club merecen ganar títulos».

Fabio Silva: sus cifras con el BVB