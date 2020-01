Paco Alcácer y Dani Olmo, fuera de la convocatoria y en rampa de salida

Los dos delanteros, internacionales españoles, ultiman su salida de Borussia Dortmund y Dinamo Zagreb, respectivamente

Se "calienta" el mercado de fichajes. Con dos nombres propios, dos delanteros españoles e internacionales, que tienen su futuro en el aire: Paro Alcácer y Dani Olmo. El ex valencianista no ha viajado con el Borussia de Dortmund para jugar en Augbusrgo. El club no ha querido comunicad el motivo de su salida y hasta el director deportivo, Michael Zorc, no ha querido hacer ningún tipo de comentario acerca de la no inclusión en la lista de Alcácer. El Dortmund está pidiendo cerca de 30 millones de euros por su salida y el español, en los últimos tiempos, ha sido vinculado a tres clubes españoles. A saber, CF, FC y . Alcácer sabe que no dispondrá de demasiados minutos tras el fichaje de Haaland y busca una salida. El delantero no ve con malos ojos la posibilidad de regresar a , con la a la vuelta de la esquina. Ahora se ha quedado fuera de la lista para el ciaje a Augsburgo y la prensa alemana entiende que su futuro podría estar muy cerca de resolverse.

El otro nombre propio es el de Dani Olmo, el delantero español del Dinamo de Zagreb croata. Tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y su nombre ha sido asociado, desde el comienzo del mercado, tanto a FC como a Valencia y Atlético de Madrid. Sin ir más lejos, el Barça comentó públicamente que había interés en Dani, pero negó haber concretado una oferta inicial por sus servicios. En las últimas horas, también se habla del interés del en el punta español. Ahora su todavía club, el , ha confirmado que Dani Olmono participará en el partido amistoso contra Slovacko por cuestiones relacionadas con su posible venta. El gerente del club croata, Nenad Bjelica, lo confirmó de manera escueta : "Olmo no jugará mañana. Sabemos que está tratando su salida, aunque no sabemos a dónde y cuándo irá. Está de buen humor, se entrena muy bien, pero en esta etapa no queremos correr el riesgo de obligarlo a salir al campo ", dijo en declaraciones en el sitio 24sata.hr.

Podrían ser las últimas horas de Dani Olmo en Zagreb y también, posiblemente, de Paco Alcácer en Dortmund. Ambos desean cambiar de aires y por lo que parece, están muy cerca de poder resolver su futuro de manera inminente.