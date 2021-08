Pacheco, en Goal: "A Bale hay que tenerle respeto"

El que fuera canterano blanco habla antes del Alavés-Real Madrid. Prefiere este gran duelo ahora y no se fía de un rival que no se ha renovado.

Una década en Valdebebas y cinco temporadas en Mendizorroza dan autoridad a Fernando Pacheco (Badajoz, 29 años) para analizar el Alavés-Real Madrid (22:00 h. Movistar LaLiga) con cariño y claridad. El portero, sorprendido por Calleja, entusiasmado tras la pretemporada y superando los efectos de la segunda dosis de la vacuna del coronavirus, atiende a Goal para ofrecer sus impresiones sobre el partido, Ancelotti, Courtois, Bale o Hazard. De fondo, un sueño: la Selección Española.

¿Nota que esta pretemporada es mejor que la del año pasado, menos atropellada?

Es muy ilusionante, en la línea del final de la temporada anterior, con el nuevo míster, muchos jugadores que están en plantilla y a falta de algunos retoques, imagino.

Empiezan fuerte y surge el eterno debate… Contra el Madrid, ¿más fácil ahora o más adelante?

Es verdad que ese debate siempre está y nunca sabes. Los dos no vamos a estar al cien por cien, pero quizá sea mejor pillarlos en la primera jornada de Liga.

¿Qué influencia le da al público?

Para nosotros ‘Mendi’ es crucial, que sólo haya, creo, un 25% del aforo es una pena. Es mejor que nada, claro, que este año ha sido bastante duro porque no hemos podido disfrutar con los aficionados. Y más nosotros, que el ambiente que se vive aquí nos ayuda mucho.

"Ancelotti no es sólo un gestor de egos, también trabaja muy bien tácticamente"

Será una cita especial para usted, que estuvo de la 2006-07 a la 2015-16 en el Madrid. ¿Qué queda de aquel chico que se fue como un hombre?

Ha llovido bastante ya, han pasado muchos años. Llegué siendo un niño y queda poco, quizá la barba, que la sigo manteniendo.

¿Qué es lo más valioso que se llevó?

Todo: cómo te valoran, cómo te forman como persona y como jugador… Estás en el mejor sitio para formarte, en mi caso como portero. Me fueron puliendo y siempre estaré agradecido.

Coincidió en La Fábrica con Carvajal o Nacho… ¿Han hablado?

Esta semana no hemos hablado. Lo hicimos en verano, pero de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Tengo muy buena relación con algunos de ellos y siempre les desearé lo mejor… menos este finde.

Coincidió con Ancelotti. ¿Le sorprendió su regreso?

No, porque el año que estuve con él me pareció un entrenador top. Su carrera lo avala. Me pareció un entrenador con una templanza y con un saber llevar el vestuario fenomenales. Me trató muy bien y le estoy muy agradecido.

Como a Zidane, parece que se le reduce a eso, a un gestor de egos...

No, también trabajaba muy bien tácticamente. Pero es cierto que en esos clubes hay partidos a los que le dedicas más horas y otros en los que se preocupan solos del trabajo que tienen que hacer porque saben que si lo hacen bien en eso son muy superiores al resto.

"Si Hazard o Bale llegan a su nivel son top mundiales"

¿Y Calleja cómo es?

Cada maestrillo tiene su librillo, pero Calleja nos ha sorprendido a todos. Primero, por aceptar el puesto cuando el club estaba en una situación muy mala, que nadie daba un duro por nosotros y él confió en los jugadores y nos devolvió la confianza y nuestro mejor nivel. Segundo, por su forma de ver el fútbol, muy diferente a lo que hemos tenido aquí otros años. El espectador se va a divertir.

Sabe lo que es ganar al Madrid, dos veces, la última el año pasado. ¿Qué tiene que pasar?

La clave es ser muy sólidos, hacer un partido prácticamente perfecto y ser muy efectivos.

Los datos también dicen que promedia 2,55 goles contra ellos. ¿Asusta o hace algo diferente en una semana así?

Lo afronto como una semana normal, y más ahora que estamos pensando en llegar al máximo nivel posible pero no es fácil para el primer partido de Liga, en el que no tienes esa chispa que te gustaría. Obviamente sales alerta porque en teoría vas a tener bastante trabajo.

Joselu, con 11 goles, hubiera sido segundo pichichi del Madrid en la 2020-21. ¿Nota que es el Madrid más flojo de los últimos tiempos?

Es que ha sido un poco raro todo, con el coronavirus y teniendo muchas lesiones. Han perdido también jugadores importantes, pero hay que ver cómo llegan a esta temporada Hazard o Bale, que si lo hacen a su nivel son top mundiales. Hay que tenerles respeto porque se lo han ganado. Siempre digo lo mismo: he visto a entrenar a Bale y, si está bien, es top del mundo.

"Courtois fue el mejor portero de la Liga pasada"

Apunta a titular. ¿Cómo le recuerda?

Como un portento, con un golpeo de balón increíble. Si está inspirado y tiene su día es muy difícil de parar. Hay que tenerle respeto.

Quizá le falló, a pesar su espectacular trayectoria, un poco de mentalidad, mezclar mejor con el vestuario.

No sé, no sé. Me fui, han pasado muchos años y ha conseguido muchas cosas allí. Cada persona tiene su forma de ser y eso es muy difícil de cambiar.

En defensa con Zidane dieron mejor impresión. ¿En qué puesto del mundo pone a Courtois?

Para mí fue el mejor portero del año pasado en la Liga y le meto dentro de los mejores del mundo.

Se habló mucho de usted y la Selección. ¿Le decepcionó no ir a la Eurocopa?

Sabía que era difícil. Había estado en alguna prelista ya y tenía esa ilusión, pero sabiendo que era difícil que pudiera ir. Fue una pena. Es un reto ahora que afronto con mucha ilusión, dando lo mejor de mí. A ver si hay suerte y puedo tener esa oportunidad.