Pablo Punyed quiere jugar el partido ante Islandia

El Salvador se enfrentará a la selección europea el próximo 19 de enero.



El Salvador iniciará su año deportivo enfrentando a , en un juego que no dará por puntos para el ranking FIFA. Al no tratarse de fecha FIFA, Carlos De los Cobos no podrá tener a todos sus legionarios porque los equipos no están obligados a cederlo, lo mismo pasa en la Primera División nacional, ya que sólo prestarán dos jugadores por equipo.



Para Pablo Punyed este partido es especial y quiere jugarlo, ya que tiene varios años en la Primera del país europeo: “El amistoso contra Islandia es muy bonito y tiene un sabor especial para mí. Ellos vienen haciendo muy bien las cosas futbolísticamente y será una buena prueba. Será bonito jugar contra ellos”, dijo el volante al periódico “El Gráfico”.



De los Cobos hará oficial la lista de convocados la primera semana de enero y se espera a que viajen el próximo 13 de enero a la ciudad de Los Ángeles.