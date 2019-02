Pablo Mouche postula a Esteban Pavez para reemplazar a Marcelo Díaz en La Roja

El flamante refuerzo de Colo Colo sumó a su compañero a la disputa por un cupo en la zona media de La Roja.

"Marcelo Díaz me parece un jugador de mucha experiencia, pero me sorprende que no subrayen tanto a Esteban Pavez, que corre en el minuto 90 como si fuera el 1. Hay que levantar a los jugadores de nuestra liga. Muchos piden a Díaz, pero no veo por qué no puede estar Pavez, que para mí tiene todas las condiciones que debe tener un volante central. Si sigue por ese camino, deberá tener una oportunidad".

Con esas palabras, el flamante refuerzo de Colo Colo Pablo Mouche sumó a su compañero a la disputa por un cupo en la zona media de la Selección chilena, pese a que el volante de Racing aún no figura en las nóminas de Reinaldo Rueda.

Además, el exjugador de Boca Juniors y San Lorenzo contó cómo han sido sus primeros días en la tienda de Macul. Hasta ahora, el argentino ha sido una de las figuras importantes en el arranque del Campeonato Nacional, incluyendo un gol en el triunfo por 1-3 ante Unión Española.

“No me gusta hablar de mí o lo que hago en un partido. Obviamente con la ayuda del equipo, que me ha dado mucha confianza y hace sentir importante desde el primer día, va aumentando la confianza para uno que es nuevo en el equipo. Trato de hacer mi trabajo y ayudar en lo que más pueda, siendo un jugador agresivo, profundo”, indicó.

Mouche también enfatizó que el regreso de Jorge Valdivia y Esteban Paredes le dará más variantes al equipo una vez que retornen de sus lesiones.

“Son jugadores muy importantes que van a enriquecer el equipo, pero la gente que está ahora, lo está haciendo muy bien. Seguimos siendo un equipo agresivo que juega bastante bien al fútbol. Cuando ellos vuelvan van a ser un aporte fantástico y los estamos esperando, pero tenemos que acostumbrarnos a otro estilo de juego. El Mago es un 10 clásico y todos sabemos su calidad”, cerró.

El próximo desafío del cuadro de Mario Salas será ante Curicó Unido, en el que buscarán mantener su buen inicio en el certamen, que los tiene compartiendo la cima con Unión La Calera.