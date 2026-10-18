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Owen WijndalESPN
Siep Engelen
Traducido por

Owen Wijndal revela una llamativa costumbre en la plantilla del Ajax: «Desde la llegada de Míchel…»

FC Groningen vs Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
Michel

Owen Wijndal hizo una curiosa revelación tras el FC Groningen-Ajax (2-5) sobre una costumbre poco habitual en la plantilla del equipo de Ámsterdam. El lateral izquierdo explicó cómo el método del entrenador Míchel Sánchez da lugar a una situación llamativa entre los jugadores. 

Mientras que muchos entrenadores neerlandeses comunican la alineación a los jugadores con bastante antelación, Míchel espera hasta el último momento. No la anuncia hasta unas horas antes del partido. 

Según el técnico, así los posibles titulares se mantienen plenamente concentrados en la preparación del encuentro durante más tiempo. Sin embargo, ahora se sabe que su método tiene otra consecuencia. 

«No, tengo que ser sincero…», empieza Wijndal, sin poder contener la risa, ante la cámara de ESPN. «A veces, varios compañeros intentamos adivinar la alineación». 

La confesión sorprende al reportero Cristian Willaert. «Sí, claro, eso acaba pasando un poco en el equipo. Pero, la verdad, siempre nos equivocamos», cuenta Wijndal.

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«Con los entrenadores anteriores siempre nos enterábamos de la alineación de antemano, o podíamos hacernos una idea por los petos en los entrenamientos. Este entrenador lo hace de otra manera: anuncia la alineación tres o cuatro horas antes del partido». 

Wijndal, no obstante, entiende la decisión de su entrenador. «Creo que quiere que todos estemos alerta. No lo sabes antes, así que tienes que estarlo. Creo que es bueno para el equipo».

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