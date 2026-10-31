Owen Wijndal revela: «Si el dinero hubiera sido lo más importante…»

El verano pasado parecía que Owen Wijndal iba a poner fin a su etapa de cuatro temporadas en el Ajax, pero a última hora su salida se frustró inesperadamente. En una entrevista con De Telegraaf , el lateral izquierdo habla de su situación actual.

«Ya he tenido que luchar varias veces para recuperar mi sitio. Por supuesto que estoy contento con cómo van las cosas ahora. Pero, al mismo tiempo, sé cómo funciona el fútbol. Vales lo que vale tu último partido», afirma Wijndal con realismo.

No estaba del todo previsto que Wijndal atravesara ahora un momento tan bueno. El director deportivo Jordi Cruyff incorporó al Ajax a dos laterales izquierdos, Caio Henrique y Jofre Torrents, por lo que parecía que Wijndal ya no tenía sitio.

Por eso, el Ajax estaba dispuesto a facilitar la salida de Wijndal y se estudió la rescisión de su contrato. El lateral izquierdo incluso se había despedido ya de sus compañeros cuando, inesperadamente, la salida no se concretó. Se rumorea que Wijndal no quiere marcharse del Ajax por su elevado sueldo.

«¡Sí, sí, sí! Por el sueldo, ¿verdad?», dice Wijndal entre risas. «Es verdad que lo oigo a menudo, pero no es cierto. En otros clubes también puedo ganar bien. Si el dinero hubiera sido lo más importante, me habría marchado hace tiempo».

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«Eso del sueldo sencillamente no es verdad», continúa. «Me quedé porque quería seguir en el Ajax y porque aún quería demostrar cosas importantes aquí. Esa siempre ha sido mi motivación».

Y, por Wijndal, su etapa en el Ajax está lejos de terminar. Aunque no sabe qué piensa el club sobre una renovación, él está abierto a ella. «Sería curioso, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años. Por supuesto que me lo pensaría si el Ajax quiere que siga».

«Ya llevo bastante tiempo aquí. Pero todavía no me han dicho nada y, mientras sea así, no tiene mucho sentido darle demasiadas vueltas». Wijndal tiene contrato hasta mediados de 2027.