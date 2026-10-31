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imago-sport-1084351521.jpgPro Shots
Siep Engelen
Traducido por

Owen Wijndal advierte al Ajax sobre el jugador más destacado del AZ: «Es un jugador fantástico»

Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie
O. Wijndal
J. Clasie
C. Stengs

Owen Wijndal se enfrentará este sábado con el Ajax a su antiguo club, el AZ. Aunque considera favoritos a los de Ámsterdam, reconoce que los visitantes de Alkmaar también tienen mucha calidad. 

«El AZ lleva muchos años siendo un equipo muy bueno», afirma Wijndal en declaraciones a De Telegraaf. «Tiene calidad, una forma de jugar definida y no deja de sacar nuevos talentos. Eso se ve también esta temporada. Creo que todos los rivales lo pasan mal contra el AZ, no solo el Ajax». 

Wijndal se formó en las categorías inferiores del AZ y debutó allí como profesional hace unos diez años. A su juicio, desde entonces ha cambiado poco en cuanto a la filosofía y la forma de jugar del club. 

«Siguen trabajando con muchos jóvenes de la cantera. Su estilo de juego también se reconoce enseguida: fútbol ofensivo, laterales que se incorporan mucho al ataque y toman la iniciativa. Eso sigue formando parte del club», reconoce Wijndal. Después le preguntan qué jugadores del AZ encajarían en el Ajax. 

«Es difícil decirlo, porque nosotros también tenemos muchos buenos jugadores y habría que analizarlo posición por posición. Pero, si hablamos de calidad, Stengs tiene muchísimo talento. Y Clasie también me parece un jugador magnífico. Además, hay grandes promesas como Meerdink, Dijkstra y Smit. El AZ tiene mucha calidad». 

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31 oct 2026

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Por eso, el Ajax no debe subestimar en absoluto a su rival del sábado. «Por supuesto, en cuanto a tamaño no se puede comparar al club con el Ajax, el PSV o el Feyenoord. Pero, si te fijas en su calidad y en cómo pelea cada temporada en la parte alta, su nivel es muy alto. No suele proclamarse campeón, pero todos lo pasan mal contra ellos». 

El partido comenzará el sábado a las 21:00 en el Johan Cruyff Arena. ¿Quién es el favorito para Wijndal? «El Ajax. Por supuesto, hemos incorporado a buenos jugadores y eso ayuda, pero en la liga neerlandesa siempre veo al Ajax como favorito».

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