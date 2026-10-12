Michael Owen aseguró que no ve necesidad de pensar en el futuro de Michael Carrick en el Manchester United por el momento, pese al impactante inicio del equipo en la presente temporada, y subrayó que el técnico inglés merece disponer de más tiempo para devolver al club al buen camino.

Según el diario británico "Mirror", Owen considera que Carrick no merece verse sometido a grandes presiones en esta etapa, especialmente después de lo conseguido con el Manchester United durante su periodo al mando de forma interina entre los pasados meses de enero y mayo, ya que logró paliar los efectos de la marcha de Ruben Amorim y llevó al equipo a ocupar el tercer puesto de la Premier League.

Sin embargo, el arranque de la nueva temporada ha sido completamente contrario a lo esperado, ya que el Manchester United ocupa actualmente el decimotercer puesto en la tabla de clasificación de la Premier League, tras lograr una victoria, tres empates y sufrir dos derrotas.

El resultado del sábado fue especialmente doloroso para la afición del Manchester United, después de que el equipo de Carrick se conformara con el empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, que también atraviesa dificultades bajo la dirección de Roberto De Zerbi y no ha conseguido ninguna victoria en la presente temporada.

Y aunque algunos aficionados podrían apresurarse a exigir la destitución de Carrick, sobre todo porque Erik ten Hag y Amorim también sufrieron inicios muy complicados en las temporadas que acabaron con sus despidos, Owen cree que el entrenador, de 45 años, necesita más tiempo para reconstruir al equipo, y habló con franqueza sobre la situación actual en Old Trafford.

Owen dijo: "Me gustaría pensar que tendrá más tiempo. Quiero decir que hizo un trabajo magnífico la temporada pasada".

Y añadió: "Creo que merece más tiempo. Creo que podemos señalar fácilmente dos cosas. El Manchester City se benefició de una de las mejores o de las peores decisiones del videoarbitraje, según el equipo al que animes, y el Manchester United podría tener fácilmente algunos puntos más".

Y continuó: "No digo que eso lo hubiera hecho todo mejor, pero seamos realistas: el Manchester United ha sido malísimo durante 10 o 15 años. Y la segunda mitad de la temporada pasada fue la mejor del equipo en todo ese periodo de tiempo".

Y agregó: "Por eso se puede entender que la afición del Manchester United pensara que la temporada actual podía ser magnífica y muy ilusionante. Si el equipo hubiera seguido jugando como lo hizo la temporada pasada, quizá habría podido competir por el título de la liga".

Y prosiguió: "Creo que la sensación de que el equipo ya ha perdido sus opciones de luchar por el título de liga, y ya ha quedado eliminado de la Copa de la Liga inglesa, es muy frustrante. Todavía nos queda una temporada muy larga".

Y precisó: "Lo entiendo, y entiendo por qué hay cierto grado de decepción, pero eso no significa que Michael Carrick deba verse de repente sometido a una presión enorme después de lo que hizo la temporada pasada. El club ya ha recorrido ese camino, destituyendo entrenadores y cambiándolos constantemente, y buscando la nueva opción brillante".

Y concluyó: "El club ha recurrido a extécnicos, a entrenadores con experiencia y a exjugadores, y también contrató al nuevo entrenador llegado del extranjero que goza de mucho foco y atractivo. Lo ha probado todo. Y en algún momento tienes que darte cuenta de que volver al lugar al que quieres llegar va a requerir un proceso largo y lento".



