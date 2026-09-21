Michael Owen, exdelantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra, describió al jugador Marcus Rashford como "el eslabón más débil" en la línea de ataque del Manchester United, tras su difícil regreso a las filas del equipo en Old Trafford.

Rashford ha sido titular en cuatro de los cinco partidos del Manchester United en la Premier League desde su regreso al club, después de sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona, incluido el partido que terminó con empate 1-1 ante el Fulham en el estadio Craven Cottage el domingo.

El extremo mostró destellos de brillantez en algunos momentos durante el inicio de esta temporada, pero no ha marcado ni dado ninguna asistencia de gol durante más de 400 minutos que ha jugado en todas las competiciones.

El jugador de 28 años fue sustituido durante la segunda parte en el oeste de Londres por una lesión en el muslo, lo que provocó su exclusión de la próxima lista de la selección de Inglaterra, mientras que Owen mostró su preocupación por el rendimiento y la mentalidad del internacional inglés.

Owen dijo, a través de la cadena "Premier League Productions": "En la banda izquierda, quizás Marcus Rashford fue el más apagado entre esos delanteros. Hoy volvió a estar apagado en su lenguaje corporal, simplemente un rostro sombrío. Parece que no disfruta del fútbol, algo que ha causado una frustración constante con Marcus".

Y añadió: "Es como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros, y te preguntas ¿cómo? ¿Y por qué? Está viviendo el sueño de todos. Sin duda hay algo entre bastidores que hace que parezca que no disfruta del fútbol en este momento".

Rashford registró 25 contribuciones de gol durante su deslumbrante pero corta etapa con el Barcelona, entre ellas 14 goles, pero la confianza que adquirió durante su paso por la región de Cataluña parece que ya ha comenzado a desvanecerse.

Owen continuó: "El Barcelona era como la última oportunidad para él, y no me creía su suerte de unirse a un equipo del tamaño del Barcelona".

Prosiguió: "Ofreció un rendimiento aceptable allí, pero no lo suficientemente bueno como para que lo conservaran, terminando por gastar una gran cifra para reemplazarlo con el fichaje de Anthony Gordon. Por lo tanto, no todo fue perfecto, y no todo fue de color de rosa a pesar de cualquier embellecimiento del panorama que algunos intentan mostrar".

Y siguió: "Luego regresó al Manchester United, y ha ofrecido un rendimiento solo aceptable, nada más. Y quizás tenga que ofrecer un rendimiento un poco mejor dentro del tridente de ataque, porque su posición en el ataque es la que está expuesta a la amenaza".

Y completó: "Hay reclamaciones sobre la necesidad de que Benjamin Sesko regrese como titular, si la lesión lo permite, por supuesto. Pero si eso ocurre, Cunha se trasladará a la banda izquierda, y Rashford será el eslabón más débil en este ataque según la situación actual".

A pesar de la decepción de Owen respecto al inicio de temporada de Rashford, sigue manteniendo la fe en la capacidad del delantero para volver a brillar con el Manchester United, en caso de que logre alcanzar el estado mental adecuado.

Owen prosiguió diciendo: "No hay nada que le falte a este chico, es alto, un atleta magnífico, y su toque y sus destellos técnicos son increíbles, además de que es rápido".

Y continuó: "Posee todo lo que puedas desear en cualquier jugador, y eso te muestra que si no tienes la mentalidad adecuada, esto es lo más importante en el fútbol sin la menor duda. Si eres fuerte mentalmente, puedes llegar lejos en el juego, y él tiene todos los ingredientes".

Y agregó: "Cuando está seguro de sí mismo, feliz y todo va bien, puede superar a todos en el mundo. Pero no es habitual que su mente funcione de la manera correcta, y no es habitual que esté en el estado mental adecuado".

Concluyó: "Ahora tiene 28 años, y debería estar en la cúspide de su rendimiento futbolístico. Debería destrozar las defensas y marcar muchos goles. Estamos hablando de los récords que podría batir. Tiene la capacidad de hacerlo, y lo ha demostrado a intervalos intermitentes, pero no lo vemos de forma continua".



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