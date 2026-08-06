Michael Owen advirtió a su antiguo club, el Liverpool, de que el Paris Saint-Germain está "aprovechándose" de su acuciante necesidad de compensar la marcha de Mohamed Salah, exagerando sus exigencias económicas para permitir el traspaso del extremo francés Bradley Barcola.

El Liverpool busca un nuevo extremo antes del cierre del mercado de fichajes de verano en septiembre, después de que Salah rescindiera su contrato y se marchara al Trabzonspor turco en una operación de traspaso libre, pese a haber firmado un nuevo contrato de dos años con los "reds" el pasado abril.

El club inglés afronta la difícil tarea de llenar el vacío dejado por el "Rey Egipcio" tras nueve años en Anfield, en los que marcó 257 goles y dio 123 asistencias en 442 partidos, y guio al equipo a la conquista de dos títulos de la Premier League en 2020 y 2025 y de la Liga de Campeones de Europa en 2019.

Barcola (23 años) ha surgido como objetivo principal del Liverpool este verano, pese a que se han barajado otros nombres como Yann Diomandé e Ibrahim Mbaye. Los informes apuntan a que el Paris Saint-Germain valora a su jugador en unos 145 millones de libras esterlinas, a pesar de que su trayectoria futbolística se ha limitado hasta ahora a la liga francesa.

Owen aseguró, en declaraciones al medio "Liverpool Echo", que el Paris Saint-Germain podría elevar el precio para aprovecharse de la situación del Liverpool, especialmente porque el contrato de Barcola se extiende hasta 2028 y no hay nada que obligue al club francés a venderlo.

Dijo: "Barcola es el nombre más destacado actualmente y parece disponible, pero será costoso. El Liverpool necesita un fichaje especial en esa posición tras la marcha de Salah, Mané y Díaz; quizá necesiten dos extremos, pero lo seguro es que necesitan al menos uno. Parece que están interesados en él y tiene las cualidades, pero todo dependerá del precio".

Y continuó: "El Liverpool contaba con Salah, Mané y Díaz. Por el club han pasado muchos jugadores extraordinarios que ocuparon las posiciones de banda a lo largo de los años, pero parece que ahora mismo escasea este tipo de jugadores en el Liverpool".

Owen consideró que la cifra de 145 millones de libras esterlinas es "desorbitada y fantasiosa" para un jugador que aún no se ha consolidado en la Premier League, y añadió: "Ha jugado al máximo nivel, pero en algún momento hay que decir que no. Si la cifra llega a los 145 millones, eso es una locura".

Owen reveló que habría preferido el fichaje de Jarrod Bowen, del West Ham, para suceder a Salah, al considerarlo "muy lógico", aunque matizó que esa opción ya no está disponible.

La estrella inglesa concluyó: "El problema es que todos saben lo mucho que el Liverpool necesita a un jugador de primer nivel, por lo que se verán obligados a pagar una cifra desorbitada. Quizá sea lo que haya que hacer, pero 145 millones es una cifra enorme".