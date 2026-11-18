Hace treinta años, dos jóvenes de 21 años de Atlanta publicaron un álbum que contribuyó a cambiar el rumbo del hip-hop.

Con ATLiens, André 3000 y Big Boi presentaron un proyecto que sonaba distinto a casi todo lo que había entonces. Era ambicioso, cinematográfico y marcadamente sureño, y ofrecía a oyentes de todo el mundo una ventana a las vidas, los barrios y las comunidades que dieron forma a Outkast.

El álbum catapultó al dúo a otra dimensión y contribuyó a consolidar Atlanta como uno de los centros culturales más influyentes de la música. Tres décadas después, Outkast celebra ese legado devolviendo algo a la comunidad donde comenzó su trayectoria.

GOAL

El dúo ha vuelto a colaborar con MUNDIAL, esta vez para crear una camiseta de fútbol de edición limitada inspirada en ATLiens junto a Soccer in the Streets, una organización sin ánimo de lucro con sede en Atlanta cuya misión es facilitar el acceso gratuito al fútbol juvenil en toda la ciudad.

Como parte del proyecto, se han creado camisetas oficiales de ATLiens para los equipos juveniles de Soccer in the Streets en East Point, donde André 3000 y Big Boi se conocieron mientras estudiaban en Tri-Cities High School. Los equipos llevarán las camisetas en los partidos de esta temporada.

MUNDIAL también pondrá a la venta una tirada limitada de la camiseta en todo el mundo. Una parte de los ingresos se destinará a los programas gratuitos de fútbol juvenil de Soccer in the Streets en toda Atlanta.

El diseño se inspira tanto en el universo visual de ATLiens como en las camisetas de fútbol holgadas de los años 90. Tiene un cuello grande, un corte ancho y recto de estilo clásico, una banda lateral con la «A» de ATLiens repetida y el logotipo del patrocinador en la parte delantera, que brilla en la oscuridad.

Big Boi también visitó a uno de los equipos de East Point durante un entrenamiento reciente para entregar personalmente las nuevas camisetas a los jugadores.

Para Outkast, la colaboración es algo más que una celebración de uno de los álbumes que definieron al dúo. Vincula el legado de ATLiens con la comunidad de Atlanta que contribuyó a inspirarlo y, a través del fútbol, brinda nuevas oportunidades a la próxima generación de la ciudad.