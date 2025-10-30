Tan fresco, tan limpio: Outkast y MUNDIAL lanzan la cápsula Stankonia FC para celebrar 25 años del álbum seminal de hip-hop

Un cuarto de siglo después de romper las convenciones del rap, no sorprende que Outkast se asociara con la publicación de fútbol más poco convencional para su primera incursión en el mundo del fútbol.

Han pasado 25 años desde que el dúo de Atlanta, Big Boi y André 3000, lanzara su cuarto álbum de estudio, Stankonia: un disco seminal que desbordó géneros, desafió la mente y ofreció 24 temas llenos de éxitos atemporales y funk, cambiando para siempre el rumbo del hip-hop.

Stankonia, una obra maestra experimental y ganadora del Premio Grammy, nos abrió la mente a un universo donde no existen reglas y las convenciones se rompen en favor de la creatividad musical. Funk, rock, psicodelia y música rave se mezclan en un disco que lo tiene todo. En MUNDIAL, eso es precisamente con lo que conectamos.

Para celebrar el 25 aniversario del álbum, los iconos del hip-hop se han unido a los pioneros más alternativos del fútbol, MUNDIAL, en una cápsula de edición limitada que da vida a ese mundo de libertad creativa, reimaginando el clásico como un club de fútbol ficticio: Stankonia F.C.

La colección se inspira en las icónicas estrellas y rayas en blanco y negro que sirven de fondo para el arte de la portada del álbum, combinadas con elementos instantáneamente reconocibles del estilo futbolero, presentes en una camiseta, una sudadera con capucha y un par de camisetas.

La camiseta, con un marcado estilo de los 90, presenta un cuello esencial perfectamente proporcionado, el logo de Outkast y la bandera monocromática de EE. UU. en el pecho. Además, el nombre del grupo se estampa sobre la letra “Foreva Eva” del exitoso sencillo “Ms. Jackson”. En la parte trasera destaca el número 25, con Stankonia encima, mientras que un diseño de rayas tomado del lomo del álbum completa la estética retro. Eso es lo que llamamos atención al detalle.

La camiseta de manga corta luce un escudo personalizado de Stankonia F.C. junto al logo de MUNDIAL, con la portada del álbum ocupando el lugar central. La camiseta de manga larga está adornada con el nombre del nuevo club en tipografía gótica, rodeando el escudo. Por su parte, la sudadera negra presenta en la espalda la frase “The sky is falling, ain't no need to panic” del tema “So Fresh, So Clean”.

Llegando justo antes de la inducción de Outkast al Salón de la Fama del Rock & Roll y mientras su ciudad natal se prepara para la Copa del Mundo 2026, Stankonia F.C. celebra el legado innovador del dúo, reflejando la creatividad sin límites en la intersección de la moda y el fútbol. Veinticinco años después de que su álbum seminal cambiara el sonido del hip-hop, la influencia de Outkast llega ahora al campo, fusionando música y cultura futbolística en una verdadera celebración del juego que amamos.

La edición limitada de la cápsula Outkast x MUNDIAL Stankonia F.C. está disponible ahora, exclusivamente en mundialmag.com/collections/store