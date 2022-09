Ousmane Dembélé y su calvario en Barcelona: "De 2017 a 2021 perdí constantemente el tiempo"

“Cuando llegué al Barça era más joven. Claro que salía, pero no tanto como se dice o como se imagina la gente”, dice a "RMC Sport".

Ousmane Dembélé aseguró este miércoles que aspira a ganar la Champions League con el Barcelona, al tiempo que admitió que sufrió mucho por las lesiones que no le permitieron brillar en el Camp Nou entre 2017 y 2021.

Dembélé, que ha entrado en la convocatoria de Didier Deschamps a dos meses para que empiece el Mundial, concedió una entrevista a "RMC Sport" en la que repasó los distintos temas de la actualidad de Francia y de su equipo, el Barcelona.

“Tuve que trabajar duro para sentirme otra vez importante, jugar, sentirme sano. Espero seguir sintiéndome así para ofrecer mi mejor rendimiento”, dijo en la previa del partido del jueves contra Austria.

El ex del Borussia Dortmund aseguró que el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, está siendo importante en su recuperación. “Es muy importante la confianza, y Xavi me la ha dado. Después de lo que dijo, me vi obligado a quedarme. Quiero que el Barça vuelva a ganar la Champions. Hace siete años que no lo hace”, señaló.

“De 2017 a 2021 perdí constantemente el tiempo por culpa de las lesiones. He tenido muchas lesiones en los isquiotibiales. Los preparadores me insistieron que si no trabajaba más, iba a recaer", confesó. "Con Koeman empecé a mejorar y con Xavi ha ido a más”, agregó el delantero galo.

Dembélé también dijo que ha cambiado su estilo de vida en los últimos tiempos. “Cuando llegué al Barça era más joven. Claro que salí, pero no tanto como se dice o como se imagina la gente”.

Por otro lado, el crack galo considera que Francia puede retener la corona mundial: “La calidad del grupo es importante. Se vio en Rusia en 2018. El objetivo es repetir ese triunfo”.

Además, confefsó que le gustaría jugar cerca de Kylian Mbappé: “Conozco su calidad y él la mía. Hemos jugado cuatro o cinco partidos juntos, y fue muy bien”.