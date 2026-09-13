El internacional marroquí Azzedine Ounahi marcó su primer gol con la camiseta del Panathinaikos durante la victoria de su equipo por 3-0 sobre su visitante, el Panetolikos, este domingo, en la tercera jornada de la Superliga griega.

Taborda abrió el marcador para el Panathinaikos en el minuto 14, antes de que Ounahi añadiera el segundo gol en el minuto 39, dejando así su primera huella con el equipo griego desde su llegada durante el actual mercado de fichajes estival.

Calabria completó la goleada del Panathinaikos en el segundo minuto del tiempo añadido, confirmando la victoria del equipo por 3-0 y sumando un nuevo triunfo en la competición liguera.

Ounahi fue titular, antes de abandonar el terreno de juego en el minuto 61, el mismo en el que se produjo la sustitución de su compatriota Imran Louza, que también comenzó el partido como titular.

Ounahi y Louza se incorporaron al Panathinaikos durante el actual mercado de fichajes estival, donde Ounahi firmó un contrato con el club que se extiende hasta el año 2030, mientras que Louza está vinculado al equipo griego hasta 2029.