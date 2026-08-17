El internacional marroquí Ezzalzouli Ounahi está cerca de abandonar las filas del Girona español durante el actual mercado de fichajes de verano, ante el interés de varios clubes europeos y saudíes por hacerse con sus servicios.

Ounahi regresó a las filas del Girona después de disfrutar de un periodo de descanso tras su participación con la selección de Marruecos en la fase final de la Copa del Mundo.

El destacado nivel que ofreció el jugador durante la temporada pasada, junto a su llamativa actuación con la selección de Marruecos en el Mundial, contribuyeron a atraer el interés de numerosos clubes, tanto dentro de LaLiga como fuera de ella, especialmente porque es uno de los elementos fundamentales en las filas de Marruecos.

El portal marroquí "Le360 Sport" señaló que los clubes del Al-Ittihad saudí y el Hull City inglés, junto al Ajax de Ámsterdam neerlandés, mostraron su deseo de fichar a Ounahi durante el actual mercado de fichajes de verano.

El portal añadió que el Atlético de Madrid español también se sumó a la lista de clubes interesados en fichar al centrocampista de la selección de Marruecos, apuntando que el Ajax parece actualmente el más cercano a cerrar el fichaje de Ounahi.

El nombre de Ounahi había estado vinculado durante el actual mercado de fichajes de verano a un traspaso al Barcelona o al Manchester City, según informes de medios españoles, aunque estos intereses no se han convertido hasta el momento en ofertas oficiales por el jugador.

Ounahi tiene 26 años y logró acaparar las miradas durante su participación con la selección de Marruecos en las ediciones de la Copa del Mundo 2022 y 2026, tras ofrecer un nivel llamativo con la camiseta de Marruecos, lo que lo convirtió en objetivo de numerosos clubes europeos y saudíes.