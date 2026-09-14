Ouahbi fija la fecha del anuncio de la lista de Marruecos para los duelos ante Gabón y Lesoto

La Real Federación Marroquí de Fútbol anunció este lunes la fecha en la que se dará a conocer la lista definitiva de la selección de Marruecos, de cara a disputar los partidos ante Gabón y Lesoto en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Según lo anunciado por la Real Federación Marroquí, Mohamed Ouahbi, director técnico de la selección de Marruecos, ofrecerá una rueda de prensa el próximo jueves en la sala de conferencias del Complejo Mohamed VI de Fútbol, a partir de las 11:00 de la mañana en horario GMT+1, para dar a conocer la lista de jugadores convocados.

La selección de Marruecos iniciará su andadura en la clasificación con el enfrentamiento ante Gabón el viernes 25 de septiembre, en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat, en la primera jornada de la clasificación africana.

La selección de Marruecos visitará a Lesoto el 29 de septiembre, en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica, en la segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Ambos partidos llegan al inicio de la andadura de la selección de Marruecos en la clasificación, en la que Mohamed Ouahbi busca elegir la lista en la que se apoyará en los duelos ante Gabón y Lesoto, con el arranque del camino hacia la clasificación para el torneo continental.