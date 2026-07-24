Así lo informa el diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport. Según esa información, el gran club turco ofrece al extremo un salario de ocho millones de euros netos por temporada, con un contrato de cinco años. Además, Leao tendría la posibilidad de cobrar tres bonus cada año: 1,5 millones de euros por superar las 20 apariciones, 1,5 millones de euros por marcar 15 goles y un millón de euros en caso de que Fenerbahce gane el título de la Süper Lig.

Fener viene de ser subcampeón por cuarta vez consecutiva y no gana el gran título desde 2014. Por eso, el club quiere reforzarse a lo grande bajo el mando del recién elegido presidente Aziz Yildirim para poder competir con el vigente campeón, Galatasaray. Por Rafael Leao, según el informe, los turcos están dispuestos a pagar una cantidad de traspaso de 50 millones de euros por el portugués.

En el Milan, Rafa Leao es desde hace años un jugador controvertido por sus actuaciones poco constantes. Un traspaso a la Süper Lig podría ser para él la oportunidad de intentar un nuevo comienzo y, aun así, cobrar de forma principesca. Fenerbahce convirtió hace solo unas semanas a Mason Greenwood (Olympique de Marsella) en el fichaje récord del club: el inglés costó 39 millones de euros, una cifra que ahora podría volver a superarse. Además, Fener se hizo con los servicios de Vedat Muriqi (Mallorca) por 15,5 millones de euros y con los de Nathan Ake (Manchester City) por ocho millones de euros.

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Si el Milan se decide a vender a Rafa Leao, según la información el club quiere invertir el dinero en Konstantinos Karetsas, del KRC Genk. Sin embargo, el internacional griego ya habría dado su palabra al Borussia Dortmund. A diferencia del BVB, el Milan todavía no ha presentado ninguna oferta por el jugador ofensivo.

Rafael Leao firmó la pasada temporada con el Milan diez goles y tres asistencias en 31 partidos oficiales.