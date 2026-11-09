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Nahuel Noll, portero del Paderborn, puede jugar tanto con Alemania como con España. Si recibiera una convocatoria, no tardaría en aceptarla.

En «Aktuelles Sportstudio» de ZDF, el guardameta cedido del recién ascendido a la Bundesliga explicó, a una pregunta de Jochen Breyer, que sí se plantearía cambiar a la federación española.

«Me alegraría mucho», dijo Noll sobre la posibilidad de que Luis de la Fuente, seleccionador de España, se pusiera en contacto con él y lo convocara para una concentración. En ese caso, aceptaría la invitación.

El portero de 23 años, que tiene contrato con el TSG Hoffenheim y juega cedido en el Paderborn esta temporada, ha disputado hasta la fecha siete partidos con las selecciones inferiores de Alemania (sub-19 y sub-20), aunque todavía no ha sido convocado por la absoluta.

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Noll nació en Múnich, pero también puede jugar con la Furia Roja porque su madre es española. Habla el idioma con fluidez, aunque tampoco ha recibido una convocatoria de España, como no la ha recibido de la federación alemana. En principio, jugar algún día con una selección sería «tu mayor deseo», explicó Noll.

El portero es uno de los jugadores indiscutibles del Paderborn esta temporada. En parte gracias a sus buenas actuaciones, el SC ocupa un respetable 13.º puesto en la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso directo.

La próxima temporada, Noll podría volver a jugar con el Hoffenheim, su club de origen, donde la etapa del portero titular Oliver Baumann podría estar llegando a su fin. Noll aseguró que solo se plantearía un regreso definitivo «si juego».