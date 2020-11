Otro problema en el Real Madrid: Jovic da positivo en coronavirus

Más malas noticas para el tras el parón de selecciones. Luka Jovic ha dado positivo por coronavirus tras regresar de su estancia con la Selección de y se une a la baja de Sergio Ramos para el duelo de este sábado en LaLiga ante el Villarreal.

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Luka Jović ha dado resultado positivo en los test de COVID-19 realizados hoy viernes por la mañana", explica el comunicado médico del club blanco.

Jovic ya tuvo que guardar cuarentena en julio por estar en contacto con un positivo de coronavirus aunque no llegó a infectarse y tras dar tres negativos en las siguientes pruebas pudo reincorporarse a la disciplina del equipo.

No ha sido el único problema que ha tenido el delantero serbio durante la pandemia, ya que durante el confinamiento se saltó las normas al marcharse a Serbia y allí tuvo problemas con la justicia por incumplir las normas de aislamiento en su país.

