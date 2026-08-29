Yassine Jessim guio al Estrasburgo a lograr su primera victoria en la Ligue 1, tras brillar de manera notable y marcar los dos goles de su equipo en el triunfo por 2-1 sobre el Lens, este sábado, en el estadio de La Meinau, para transformar la desventaja de su equipo en una valiosa victoria y darle un comienzo ideal en su recorrido por la competición.

Yassine fue el elemento más influyente en la actuación del Estrasburgo, ya que desempeñó un papel decisivo en darle la vuelta al resultado tras aparecer con gran efectividad por la banda derecha, antes de coronar su esfuerzo con el gol del empate en el minuto 48, para luego regresar seis minutos antes del final del encuentro y anotar el gol de la victoria de una manera magnífica.

A pesar del fuerte inicio del Estrasburgo, el Lens logró adelantarse antes del final de la primera mitad, después de que Sima obtuviera un penalti tras ser derribado dentro del área. Florian Thauvin se encargó de ejecutarlo con éxito en el minuto 37, poniendo por delante a los visitantes.

Pero Yassine se negó a que su equipo saliera derrotado, pues apenas tres minutos después del inicio de la segunda mitad, aprovechó una jugada colectiva organizada que finalizó con un preciso disparo con su pie derecho, devolviendo al Estrasburgo al partido y reavivando el enfrentamiento de nuevo.

La influencia del jugador no se detuvo en el gol, ya que continuó con sus peligrosos movimientos y la generación de ocasiones, y estuvo presente en la jugada en la que Jacobo Ortega marcó un gol anulado por el VAR por fuera de juego en el minuto 55.

Con la continuidad de la presión del Estrasburgo, Yassine volvió a ser el protagonista del momento decisivo en el minuto 84, cuando finalizó una jugada colectiva con un disparo exitoso, marcando su segundo gol en el partido y completando la remontada de los locales ante el Lens.

El Estrasburgo mantuvo su ventaja durante los últimos minutos a pesar de los intentos del Lens por volver, para cosechar sus primeros tres puntos de la temporada.