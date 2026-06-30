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Abdelmawgood Samir

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Otro fracaso catalán: el Barcelona pierde a su talento tras cuatro años de brillantez

Fichajes
Barcelona
España

Fracaso del acuerdo de renovación

Salma Paralluelo, de 22 años, deja el Barcelona tras no renovar su contrato. La delantera española busca nuevo destino en Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Según «Mundo Deportivo», su marcha se preveía desde hace semanas y ahora es oficial, mientras varios clubes europeos y estadounidenses pujan por ficharla.

Tras cuatro temporadas de éxitos, Paraluelo deja el Barcelona, donde pasó de promesa a pilar con 14 títulos: tres Champions, 4 Ligas, 3 Copas de la Reina y 4 Supercopas de España.

Llegó en 2022 procedente del Villarreal tras destacar con el Zaragoza y las categorías inferiores de España, momento en que dejó el atletismo para dedicarse íntegramente al fútbol.

A nivel internacional, Paraluelo destacó al llevar a España a ganar el Mundial Sub-17 en 2018, Después brilló en el Mundial Sub-20 y llegó a la absoluta pese a una grave lesión de ligamentos; regresó con fuerza y se consolidó como estrella.

En total, disputó 131 partidos con el Barça, marcó 72 goles y mostró gran versatilidad en ataque. La 2023-2024 fue su mejor campaña: 34 goles en 36 partidos.

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