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La temporada del Manchester United se ha sumido aún más en el caos tras una humillante derrota en la Champions League que hizo estallar las tensiones internas. Han surgido informaciones sobre un acalorado enfrentamiento entre el entrenador Michael Carrick y el delantero Matheus Cunha, mientras la racha sin victorias del equipo sigue pesando en Old Trafford.

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La tensión estalla en Italia

La crisis que atraviesa el Manchester United se agravó considerablemente el miércoles por la noche tras caer por 4-1 a domicilio ante el Como. El equipo de Cesc Fabregas arrolló a su rival inglés en la Champions League y prolongó a siete partidos la pésima racha del United sin ganar. Nico Paz dirigió la goleada con un memorable doblete: marcó el primero antes de que se cumplieran dos minutos y apagó de inmediato el ánimo de la afición desplazada.

Aunque el resultado fue desastroso, lo ocurrido en la banda ha generado aún más preocupación. Según The Sun, en una información firmada por Samuel Luckhurst, Carrick protagonizó un enfrentamiento «relativamente intenso» con Cunha que no captaron las cámaras de televisión. Los aficionados también advirtieron la palpable tensión entre el delantero brasileño y su entrenador durante una caótica primera parte en Italia.

Los cambios al descanso evidencian la fractura

La tensión entre Cunha y Carrick desembocó en cambios tácticos inmediatos durante el descanso. El entrenador retiró sin contemplaciones al delantero brasileño e introdujo a Amad Diallo en un intento desesperado de reanimar a su equipo. También dio entrada a Carlos Baleba mientras el United trataba de salvar algo de orgullo en medio del desastre.

Esos cambios de calado acabaron siendo inútiles. Apenas cuatro minutos después del inicio de la segunda parte, Anastasios Douvikas aprovechó una nueva muestra de fragilidad defensiva y dio paso a una incesante oleada de ataques de los locales. Poco después, Paz marcó su segundo gol tras un error flagrante del United y castigó a un equipo visitante completamente desorganizado y falto de ideas.

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El enfrentamiento que no captaron las cámaras es un claro indicio del rápido deterioro del ambiente entre bastidores. Con el United superado en todas las facetas, los tensos intercambios en la banda ponen de manifiesto la fractura de una plantilla sometida a una enorme presión cuando apenas han transcurrido dos meses de campaña.

Getty Images

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Fernandes cuestiona el planteamiento táctico

El altercado con Cunha es solo la última señal de una rebelión más amplia en el vestuario. Apenas una semana después de que Lisandro Martinez criticara públicamente a la directiva del club por la falta de refuerzos tras una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, Bruno Fernandes cuestionó abiertamente el plan de juego de Carrick. El centrocampista portugués expresó su frustración por la decisión del cuerpo técnico de no presionar al hombre y sostuvo que eso permitió al Como ganar confianza desde el principio.

«No es la primera vez que empezamos con mal pie, y marcaron muy pronto», declaró el capitán del United a los periodistas. «Encajar un gol temprano hace que afrontemos el partido con una mentalidad derrotista; es difícil salir de ahí. Si no somos capaces de hacerlo, será muy difícil salir de esta situación».

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Carrick respondió enseguida con duras críticas a la entrega de sus jugadores, en lugar de al planteamiento táctico. El técnico, de 45 años, calificó de inaceptable la actitud de la plantilla y afirmó sin rodeos: «Juegues con el sistema que juegues y uses la táctica que uses, si no corres, si no corres hacia delante y si no corres hacia atrás, no vas a ganar».

Carrick lucha por salvar su puesto

Getty Images

El Manchester United se encuentra ahora inmerso en una crisis en toda regla, tanto dentro como fuera del campo. Tras siete partidos consecutivos sin ganar, Carrick afronta una enorme presión para cerrar la creciente brecha en su plantilla y recuperar un mínimo de disciplina defensiva.

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La evidente falta de esfuerzo sobre el terreno de juego, agravada por las críticas públicas de los jugadores, obliga a la directiva de Old Trafford a tomar decisiones cruciales. El Manchester United debe encontrar con urgencia la forma de frenar esta preocupante caída o corre el riesgo de que toda su temporada se desmorone antes incluso de que comience el apretado calendario invernal.