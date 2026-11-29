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El Schalke cae 1-8 ante el Paderborn. Un día después, su filial también sufre una goleada.

Un día después de que el Schalke 04 cayera 1-8 ante el SC Paderborn en la Bundesliga, el filial del club también sufrió una dura goleada frente al conjunto de Westfalia Oriental.

El filial del Schalke perdió 1-5 (0-2) ante el Paderborn II en la Regionalliga West. Oliver Batista Meier, antiguo talento del Bayern, desarboló al S04 prácticamente él solo. El fichaje de este verano firmó un triplete para el filial del SCP (17', de penalti, 33' y 60').

Albert Millgramm (78') y Luka Duric (83') marcaron los otros goles del Paderborn, mientras que el único tanto del Schalke lo anotó Ayman Gulasi (47'), internacional sub-20 con Turquía. En la clasificación de la Regionalliga West, el Paderborn II subió al sexto puesto y el filial del Schalke ocupa el duodécimo tras 18 jornadas.

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El día anterior, el primer equipo del Schalke también había sufrido una dolorosa derrota ante el Paderborn. Tras el desastre del 1-8 (0-3), visto desde el lado del Schalke , incluso su entrenador, Miron Muslic, habitualmente optimista, dio rienda suelta a su desesperación.

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«Es una vergüenza y siento una gran vergüenza. Hemos avergonzado profundamente a muchísima gente del Schalke», cargó el austriaco , que fue muy duro con sus jugadores: «El equipo está destruyendo a toda velocidad lo que tanto nos ha costado construir juntos durante el último año y medio. Con la configuración actual, no tenemos nivel para la Bundesliga».

Getty Images

Las declaraciones de Miron Muslic tras el desastre del Schalke reciben críticas

La crisis, cada vez más grave tras nueve partidos oficiales consecutivos sin ganar, no podría llegar en peor momento. El Schalke no solo encajó ante el Paderborn, en un solo partido, más goles de los que había marcado en lo que va de temporada. También sufrió su mayor derrota desde el 0-8 ante el Bayern en septiembre de 2020, justo una semana antes del primer derbi del Ruhr contra el Borussia Dortmund en tres años.

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Por eso, Muslic, que siempre había defendido a su equipo en las últimas semanas, fue muy duro con sus jugadores. «Da igual lo que probemos desde el cuerpo técnico, no funciona», lamentó el técnico de 44 años: «Salvo Loris Karius, nadie consigue rendir al máximo. Ninguno de los líderes es capaz de guiar al equipo».

Fueron unas declaraciones duras del entrenador del Schalke que no sentaron bien a todo el mundo : «Lo habría destituido inmediatamente después de la entrevista», dijo el exjugador de la Bundesliga Stefan Schnoor en el programa Doppelpass de Sport1 . Schnoor justificó su opinión por la falta de respuestas que, según él, el propio Muslic había reconocido abiertamente durante su dura intervención.

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«Vino a decir: 'Desde el principio de la temporada, mi cuerpo técnico y yo hemos probado de todo y el equipo no responde'», explicó Schnoor al desarrollar su controvertida opinión.