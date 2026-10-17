Tras un partido de altísima intensidad, el HSV ganó 1-0 (0-0). Para el favorito VfB, supone un nuevo revés antes del duelo del martes contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Las numerosas ocasiones desperdiciadas, varios remates a la madera y las grandes actuaciones de los porteros de ambos equipos mantuvieron el marcador a cero durante mucho tiempo. Pero, en el minuto 88, Miro Muheim, que ya había dado la victoria al HSV la semana pasada en el triunfo por 3-2 a domicilio ante el TSG Hoffenheim, rompió el empate a cero. El VfB, que comenzó la Liga de Campeones con dos victorias, sigue estancado en la zona media-baja de la tabla por el empate.

La animada tarde otoñal comenzó con un homenaje al capitán del HSV, Nicolai Remberg: todos los jugadores del equipo de Hamburgo lucieron durante el calentamiento una camiseta con el número y el nombre del futbolista de 26 años, que ya ha sido operado con éxito del ligamento cruzado. El partido arrancó con ritmo: Fabio Vieira, del HSV, disparó ligeramente por encima del larguero a los cinco minutos, igual que Deniz Undav poco después.

Tras marcar por fin su primer gol de la temporada entre semana, en la victoria por 3-0 contra el Slovan Bratislava, el delantero del VfB se esforzó visiblemente por ampliar su cuenta, pero al principio no lo consiguió. El entrenador del HSV, Polzin, planteó a su equipo la «enorme exigencia» de enfrentarse a los suabos desde una postura defensiva, aunque el conjunto que partía como no favorito también llevó peligro al contraataque: Vieira estuvo cerca de adelantar a los suyos con la rodilla tras un córner (26).

Más cerca aún estuvo Undav en el minuto 38: el capitán envió el balón al poste con el interior del pie desde doce metros. Tras una primera parte que bien habría merecido un 1-1, los equipos se fueron al descanso sin goles. El HSV regresó con mucha energía y Yussuf Poulsen cabeceó al exterior del poste tres minutos después de la reanudación.

A partir de entonces, el juego fue de un lado a otro en un Volkspark lleno de ambiente. Después de que Ermedin Demirović desperdiciara de cabeza la ocasión de adelantar al VfB, Poulsen puso el balance de remates a la madera en 2-1 a favor del HSV en el contraataque posterior.

Su potente disparo con la derecha se estrelló en el larguero (53). En el otro extremo, Daniel Heuer Fernandes respondió de forma extraordinaria ante Undav (58). En la recta final, el VfB introdujo jugadores de refresco, pero fueron los locales quienes marcaron.